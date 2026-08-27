دیدار وزیر خارجه قطر با پزشکیان + عکس
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، بعدازظهر امروز(پنجشنبه) با مسعود پزشکیان دیدار و گفتوگو کرد.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا از طریق رسانه های دفتر رئیسجمهور منتشر خواهد شد.
شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه دولت قطر ظهر امروز نیز با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته با اشاره به این سفر آن را در چارچوب رایزنیهای مستمر ایران- قطر برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه دانست و با اشاره به مساعی جمیله قطر در ماههای اخیر برای کمک به جلوگیری از تشدید تنش در منطقه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد که نخستوزیر قطر در دیدار با مقامهای ایران درباره ادامه تلاشها و ابتکارات میانجیگرایانه قطر و دیگر تحولات منطقه بحث و تبادل نظر خواهد کرد.