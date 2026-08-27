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کد خبر: ۱۳۹۱۷۳۵
بازدید: ۶۸

عکس: دستگیری متهم کلاهبردار تحت عنوان خریدار طلا

متهم سابقه‌دار کلاهبرداری که با شگرد معرفی خود به‌عنوان خریدار طلا و اقلام باارزش پس از جلب اعتماد مالباختگان از آنها سرقت می کرد شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ خلیل لطفی سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی مراجعه حضوری شکات به کلانتری ۱۰۱ تجریش پرونده تشکیل شده و ماموران با رصد اطلاعاتی و استفاده از بانک اطلاعاتی سارق را شناسایی شده و متهم با داشتن بیش از ۳۰ عدد سکه طلا و ۵۰ گرم طلا دستگیر شد.عکس: علی احمدوند

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برچسب‌ها:
عکس خبری پلیس 110 کلاهبردار سرقت طلا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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