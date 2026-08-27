عکس: مراسم میلاد پیامبر اکرم(ص) در گوجرانواله پاکستان

همزمان با ایام میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، استادان و دانشجویان جامعه المصطفی(ص) در شهر گوجرانواله پاکستان با برگزاری راهپیمایی باشکوه میلادالنبی(ص)، ارادت و محبت عمیق خود را به پیامبر اعظم(ص) ابراز کردند.