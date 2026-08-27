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کد خبر: ۱۳۹۱۷۳۳
بازدید: ۳۱۹

عکس: مراسم میلاد پیامبر اکرم(ص) در گوجرانواله پاکستان

همزمان با ایام میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، استادان و دانشجویان جامعه المصطفی(ص) در شهر گوجرانواله پاکستان با برگزاری راهپیمایی باشکوه میلادالنبی(ص)، ارادت و محبت عمیق خود را به پیامبر اعظم(ص) ابراز کردند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل پاکستان جامعه المصطفی(ص) پیامبر اکرم(ص) میلاد
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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