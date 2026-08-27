آمار جدید از. ضریب نفوذ موبایل در ایران
به گزارش تابناک و بر اساس گزارش بهار ۱۴۰۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهمترین آمار بازار ارتباطات ایران در بهار ۱۴۰۵:
تلفن همراه: تعداد اشتراکهای فعال موبایل به ۱۷۴ میلیون و ۳۵۵ هزار مورد رسیده که نسبت به سال گذشته ۶.۲ درصد افزایش یافته است.
ضریب نفوذ موبایل: این شاخص از ۱۸۹.۷ درصد به ۲۰۰.۱ درصد رسیده؛ یعنی بهطور متوسط بیش از دو سیمکارت فعال به ازای هر نفر وجود دارد.
سهم اپراتورها: همراه اول با ۵۴ درصد، ایرانسل با ۴۲ درصد و رایتل با ۴ درصد، سه بازیگر اصلی بازار موبایل هستند.
اینترنت سیار: تعداد اشتراکهای پهنباند سیار به ۱۲۷ میلیون و ۶۶۲ هزار مورد رسیده و ضریب نفوذ آن به ۱۴۶.۵ درصد افزایش یافته است.
4G همچنان غالب است: بیش از ۱۱۶.۹ میلیون اشتراک، معادل ۹۱.۶ درصد بازار اینترنت سیار، روی شبکه 4G فعال هستند.
رشد 5G: تعداد اشتراکهای 5G به ۶ میلیون و ۴۴۷ هزار مورد رسیده که نسبت به زمستان ۱۴۰۴ حدود ۱۲.۵ درصد رشد داشته است.
اینترنت ثابت: تعداد اشتراکهای پهنباند ثابت به ۱۰ میلیون و ۴۷۰ هزار مورد کاهش یافته؛ این بازار طی یک سال ۷.۱ درصد کوچکتر شده است.
افت ضریب نفوذ ثابت: ضریب نفوذ اینترنت ثابت از ۱۳ درصد به ۱۲ درصد رسیده است.
فیبر نوری: با وجود افزایش ۳۵.۲ درصدی پوشش فیبر، تعداد اتصالهای فعال FTTX تنها حدود یک میلیون و ۳۷ هزار مورد است.
شکاف پوشش و اتصال: بیش از ۱۱.۱ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفتهاند، اما تنها حدود یک میلیون اتصال فعال ثبت شده است.
تلفن ثابت: تعداد مشترکان تلفن ثابت نیز با کاهش حدود ۴۹۰ هزار مورد، به نزدیک ۲۷.۵ میلیون مشترک رسیده است.
در مجموع، آمار بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار ارتباطات ایران همچنان در حال حرکت به سمت ارتباطات سیار است؛ موبایل و اینترنت همراه رشد میکنند و 5G نیز بهتدریج سهم بیشتری میگیرد، اما اینترنت ثابت و تلفن ثابت با کاهش مشترک مواجهاند.
در این میان، فاصله قابلتوجه میان پوشش فیبر نوری و تعداد اتصالهای فعال یکی از مهمترین چالشهای بازار ثابت است؛ بهطوری که افزایش پوشش به همان نسبت به افزایش تعداد کاربران متصل منجر نشده است.