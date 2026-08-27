پزشکیان: منافع هیچ کشوری با زیادهخواهی تامین نمیشود
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان ظهر امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ در مراسم بدرقه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران به کشورهای کره جنوبی، بلاروس، جمهوری چک، جمهوری قزاقستان و سنگاپور، گسترش تعاملات و توسعه روابط سیاسی با تمامی کشورها را از جمله اولویتهای اساسی و ماموریتهای مهم سفرای ایران در خارج از کشور دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش مستمر برای توسعه همکاریها در زمینههای علمی، اقتصادی و سیاسی اظهار داشت: مهمترین وظیفه سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی، ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح همکاریهای فیمابین و ارتباط موثر جهت توسعه روابط، برقراری امنیت و ایجاد صلح پایدار است.
رئیس جمهور بر لزوم تلاش سفرا بر رفع موانع ارتقای سطح ارتباطات دوجانبه نیز تأکید کرد و گفت: سفرای ایران باید همواره در تلاش باشند تا مشکلات موجود را از پیشرو بردارند و مسیر توسعه روابط را هموار سازند.
پزشکیان اهمیت تنظیم و ارتقای تعاملات و همکاریهای خارجی کشور بر مبنای منافع مشترک و اصول برد-برد را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: رویکرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالملل همواره صلحطلبانه و تعاملگرایانه بوده است و سفرای کشور باید این رویکرد را بهدرستی برای مردم دنیا تبیین کنند. منافع هیچ کشوری با زیادهخواهی تامین نخواهد شد، بلکه باید شرایطی ایجاد شود تا در یک تعامل هر دو کشور از منافع مشترک بهرهمند شوند.
رئیس جمهور در بخشی از سخنانش با تبریک فرارسیدن عید مبعث، با تاکید بر جایگاه رفیع پیامبر اکرم (ص) در میان مسلمانان و حل درگیریهای میان قبایل در ابتدای بعث گفت: تاریخ همواره درسهای ماندگاری را برای ما به همراه دارد. دو قبیله اوس و خزرج بیش از ۱۰۰ سال با یکدیگر درگیر بودند، اما پیامبر اسلام بستری را ایجاد کرد تا به صورت تدریجی از اختلافات کاسته شد و مسلمانان با پیروی از یک چارچوب مشترک، زمینه ایجاد یک تمدن بزرگ را فراهم آوردند.
پزشکیان در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان در ایفای ماموریتها و تحقق اهداف خود اظهار داشت: تلاش کنید در راستای سیاست اصولی دولت چهاردهم برای تقویت نگاه دوستانه و گسترش همکاریها و روابط فیمابین با کشورها، پیامآور صلح، انسجام، وحدت و آرامش باشید.
در این مراسم، پنج سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران نیز به ارائه توضیحاتی درباره ظرفیتها و زمینههای موجود در کشورهای محل مأموریت خود برای توسعه و تقویت روابط پرداختند.
آقایان احمد عرفانیان، سفیر ایران در کرهجنوبی، محسن امید زمانی، سفیر ایران در بلاروس، سعدالله مسعودیان، سفیر ایران در جمهوری چک، محمود صفری، سفیر ایران در جمهوری قزاقستان و احمد صفاری سفیر ایران در سنگاپور هر یک بهطور ویژه بر فرصتهای موجود برای ارتقای تعاملات دوجانبه در حوزههای مختلف تأکید کردند.