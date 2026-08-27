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مجازات سنگین ملوان فراری ناو آبراهام لینکلن

یک ملوان 19 ساله نیروی دریایی آمریکا که در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن خدمت می کند، به اتهام "تمارض و غیبت غیرمجاز" با مجازات انضباطی روبرو شده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۱۷
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ملوان فراری

 این ملوان در یک اقدام به خودکشی از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به بیرون پریده بود. او اکنون با اتهامات انضباطی به دلیل "تمارض و غیبت غیرمجاز" روبرو است که احتمالا به قیمت از دست دادن نیمی از حقوقش تمام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ یک ملوان 19 ساله نیروی دریایی آمریکا که ظاهرا در یک اقدام به خودکشی از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به بیرون پریده بود، اکنون با اتهامات انضباطی به دلیل "تمارض و غیبت غیرمجاز" روبرو است که احتمالا به قیمت از دست دادن نیمی از حقوقش تمام می‌شود.

همسر این ملوان می‌گوید که او پیش از اقدام به خودکشی، بارها درخواست کمک برای سلامت روان و مرخصی پس از زایمان همسرش کرده است.
 
وزارت جنگ آمریکا تاکنون درباره پرونده های انضباطی ناو آبراهام لینکلن و نیز اقدام به خودکشی چندین ملوان اظهارنظر رسمی نکرده و حتی مقامات ارشد آمریکایی از جمله ترامپ و وزیر جنگ او – هگست- وجود هرنوع مشکلی در این ناو را انکار کرده اند.

در هفته های گذشته، خبرهای زیادی از مشکلات جدی و عمیق در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به دلیل استقرار بیش از 8 ماهه در ماموریت جنگی علیه ایران منتشر شده است. مشکلات این ناو از گرفتگی و خرابی سرویس های بهداشتی گرفته تا کمبود آذوقه و غذا و نیز مشکلات روحی و روانی خدمه آن و اقدام به خودکشی و حتی درگیری فیزیکی بین خدمه گزارش شده است.

این ناو هم اینک پس از پایان ماموریت جنگی در منطقه عملیاتی سنتکام به منظور استراحت و تامین لجستیکی نخست به سواحل تایلند و از آنجا به آمریکا برمی گردد.

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سنتکام ناو آبراهام لینکلن ملوان ملوان آمریکایی نیروی دریایی آمریکا فرار خبر فوری
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