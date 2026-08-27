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صدای انفجار در مشهد؛ علت مشخص شد

صبح امروز در منطقه رضاشهری، رضوی ۱۹ حادثه‌ای ناشی از پرنده‌زدگی رخ داده؛ یک پرنده روی کاتد شبکه برق نشسته و باعث اتصال، ایجاد حادثه و تولید صدای بلند شده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۷۱۵
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انفجار در مشهد

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد جزئیاتی از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه رضاشهر بلوار رضوی ۱۹ مشهد اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مجید حسن‌نژاد اظهار کرد: صبح پنجشنبه در منطقه رضاشهری، رضوی ۱۹ حادثه‌ای ناشی از پرنده‌زدگی رخ داده؛ یک پرنده روی کاتد شبکه برق نشسته و باعث اتصال، ایجاد حادثه و تولید صدای بلند شده است.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد بیان کرد: نیروهای شرکت توزیع برق بلافاصله به محل اعزام شدند و حادثه پس از ۴۰ دقیقه رفع شد.

وی افزود: این اتفاق ممکن است در طول ماه حدود ۱۵ مرتبه رخ دهد که گاهی با حادثه یا تولید صدا همراه است و گاهی نیز حادثه‌ای ایجاد نمی‌کند.
 

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