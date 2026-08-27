دولت لبنان تأکید دارد که اجرای مرحله دوم طرح خلع سلاح حزب‌الله را متوقف نخواهد کرد؛ مرحله‌ای حساس که به‌دلیل اختلاف بر سر محدوده جغرافیایی آن و مخالفت شدید اسرائیل، هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، مرحله دوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا مناطقی را دربرمی‌گیرد که به‌گفته کارشناسان، بخشی از زیرساخت‌های نظامی و لجستیکی حزب‌الله، از جمله تونل‌ها و مراکز اصلی این گروه، در آن قرار دارد. از این رو، نحوه اجرای این مرحله می‌تواند سرنوشت ادامه طرح خلع سلاح و میزان توانایی دولت لبنان برای اعمال حاکمیت خود بر سلاح را مشخص کند.

بر اساس این گزارش، منطقه میان رودخانه‌های لیتانی و اولی، مهم‌ترین عرصه آزمون مرحله دوم است؛ منطقه‌ای که علاوه بر مراکز و تونل‌های حزب‌الله، دو اردوگاه فلسطینی عین‌الحلوه و المیه و المیه را نیز دربرمی‌گیرد.



ژوزف الاسمر، کارشناس نظامی و راهبردی در گفت‌وگو با رسانه اماراتی «ارم‌نیوز» گفت اجرای مرحله دوم پیش از تکمیل مرحله نخست امکان‌پذیر نیست. به گفته او، این مرحله از رودخانه لیتانی تا اولی امتداد دارد و مناطق مهم استقرار حزب‌الله، از جمله تونل‌ها و مراکز نظامی اصلی، را دربرمی‌گیرد.

وی مرحله دوم و سوم را تعیین‌کننده‌ترین مراحل برای تحقق انحصار سلاح در دست نیروهای رسمی لبنان دانست و تأکید کرد اجرای موفق آنها می‌تواند زمینه تکمیل مراحل بعدی طرح را فراهم کند.

مارسل بالوکجی، دیگر کارشناس نظامی، نیز گفت درباره محدوده مرحله دوم اختلاف وجود دارد؛ دولت لبنان خواهان گنجاندن بنت جبیل و الخیام است، در حالی که اسرائیل بر آغاز عملیات از منطقه البیاضه و اطراف صور اصرار دارد. به گفته او، همین اختلاف باعث توقف روند اجرای مرحله دوم شده و حزب‌الله نیز با اجرای آن مخالف است.