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کد خبر:۱۳۹۱۷۱۱
کد خبر:۱۳۹۱۷۱۱
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نبض خبر

تکرار ادعاهای ترامپ از زبان المیرا شریفی مقدم!

پس از آنکه دونالد ترامپ در پستی مدعی شد: «ایران از نظر مالی در حال فروپاشی است! آنها می‌خواهند تنگه هرمز فوراً باز شود - تشنه پول نقد! روزانه 500 میلیون دلار ضرر می‌کنند. ارتش و پلیس شکایت دارند که حقوقشان را دریافت نمی‌کنند. کمک فوری» المیرا شریفی‌مقدم روی آنتن زنده تلویزیون گفت: «با گذشت چند ماه از جنگ، علی‌رغم دریافت پاداش توسط تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، هنوز هیچ مبلغی به نظامیان پرداخت نشده است.» این بخش و توییت ترامپ را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو المیرا شریفی مقدم محاصره دریایی ایران فشار اقتصادی جنگ ایران و آمریکا جنگ اقتصادی
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