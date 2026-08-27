شوک به ترامپ؛ گازوئیل آمریکا دود شد!

در هفته منتهی به ۲۱ اوت، موجودی نفت گاز (فرآورده‌های تقطیری که عمدتاً شامل گازوئیل و نفت کوره است) به ۱۰۳.۴ میلیون بشکه کاهش یافته که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای این بازه زمانی در طول تاریخ آماری این نهاد از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی محسوب می‌شود.

موجودی گازوئیل آمریکا به پایین‌ترین سطح فصلی خود در تاریخ رسید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) روز چهارشنبه اعلام کرد که در هفته منتهی به ۲۱ اوت، موجودی نفت گاز (فرآورده‌های تقطیری که عمدتاً شامل گازوئیل و نفت کوره است) به ۱۰۳.۴ میلیون بشکه کاهش یافته که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای این بازه زمانی در طول تاریخ آماری این نهاد از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، موجودی فرآورده‌های تقطیری در هفته مذکور نسبت به هفته پیشین ۲.۲ میلیون بشکه کاهش یافته که فراتر از برآورد تحلیلگران (۱.۱ میلیون بشکه) بوده است.

این میزان، حدود ۱۴ درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله این فصل و ۹.۵ درصد کمتر از رقم ۱۱۴.۲ میلیون بشکه‌ای مدت مشابه سال قبل است. هرچند این سطح رکورد مطلق تاریخی نیست (سقف موجودی در اواخر ماه مه به ۱۰۰.۸ میلیون بشکه رسیده بود)، اما برای این بازه زمانی خاص در سال بی‌سابقه است.