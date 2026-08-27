عکس: لیگ چوگان دختران - جام زنبق

هفته هفتم لیگ ملی چوگان ایران در بخش دختران با برگزاری رقابت‌های «جام زنبق» به پایان رسید و تیم قصرفیروزه با ارائه عملکردی درخشان، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. در پایان این مسابقات، قصرفیروزه در جایگاه نخست ایستاد، کانون چوگان البرز به مقام نایب‌قهرمانی رسید و اسنوا نیز عنوان سومی را به خود اختصاص داد. قهرمانی قصرفیروزه در هفته هفتم، بار دیگر جایگاه این تیم باسابقه را در سطح اول چوگان کشور به نمایش گذاشت؛ موفقیتی که همزمان با تحولات و برنامه‌های جدید در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا (قصرفیروزه)رقم خورده است.عکس: علی کاوه