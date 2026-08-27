نخست وزیر قطر حامل پیام آمریکاست / محور اصلی باید توافق اسلامآباد باشد
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به سفر امروز نخستوزیر و وزیر خارجه قطر به تهران، اظهار کرد: در چند روز گذشته شاهد تردد مقامات ارشد برخی کشورها از جمله پاکستان و قطر به جمهوری اسلامی ایران بودیم. این سفرها صرفا در چارچوب مسائل دوجانبه نیست و موضوعاتی مانند مذاکرات ایران و آمریکا و بحث تنگه هرمز نیز در دستور کار کشورهایی که به ایران سفر میکنند، قرار دارد.
مالکی افزود: پاکستان بهعنوان یکی از طرفهایی که تلاش میکند نقش میانجی را ایفا کند، وارد این موضوع شده و قطر نیز به نوعی تلاش دارد نقش میانجیگری داشته باشد. البته جمهوری اسلامی ایران نسبت به قطر نگرانیهایی دارد؛ به خصوص به دلیل پایگاههای آمریکایی که در خاک قطر قرار دارند و همچنین موضوع سرنوشت سه تن از خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش که هنوز اطلاعات روشنی درباره وضعیت آنها در اختیار نداریم.
قطر نباید محبتهای ایران را فراموش کند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر آنچه درباره برخورد نامناسب با خلبانان ایرانی مطرح شده صحت داشته باشد، قطعاً در روابط ایران و قطر تأثیر خواهد گذاشت. جمهوری اسلامی ایران در سختترین شرایط در کنار قطریها بوده و دوستان قطری نباید محبتهایی را که ایران در گذشته نسبت به آنها داشته، فراموش کنند. بنابراین انتظار میرود قطر درباره سرنوشت خلبانان ایرانی پاسخگو باشد.
هدف قرار گرفتن جنگندههای ایرانی توسط قطر برای ایران سنگین است
وی با اشاره به جنگ 40 روزه، گفت: از طرف دیگر، موضوع هدف قرار گرفتن جنگندههای ایرانی توسط قطر نیز برای جمهوری اسلامی ایران سنگین است. ما در قطر کاری نداشتیم و هدف جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای آمریکایی بود. اگر جنگندههای ایرانی توسط سامانههای پدافندی مورد هدف قرار گرفته باشند، طبیعتاً این مسئله برای ایران قابل پذیرش و موضوعی سنگین است.
مالکی درباره نقش قطر در تحولات منطقه اظهار کرد: پقطر کشوری تأثیرگذار در منطقه است و با آمریکا، ایران و کشورهای مختلف روابط دارد. روابط ایران و قطر در گذشته نیز روابط خوبی بوده، اما در جریان جنگ، برخی اتفاقات موجب شد این روابط تا حدودی تحت تأثیر قرار بگیرد. این مسائل میتواند به تضعیف روابط تهران و دوحه منجر شود و باید با دقت مدیریت شود.
- وی ادامه داد: از سوی دیگر، قطریها به دلیل ارتباط نزدیکی که با آمریکاییها دارند، احتمالاً حامل پیامهایی از سوی آمریکا درباره مذاکرات خواهند بود و تلاش خواهند کرد زمینهای برای قرار گرفتن دوباره ایران و آمریکا در مسیر مذاکره فراهم شود. مسائل مالی نیز که قطر درباره آن پذیرفته است، همچنان به قوت خود باقی است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا روشن است، گفت: پاسخ جمهوری اسلامی ایران شفاف است و همان پاسخی که به مارشال عاصم منیر داده شد، قطعاً به نخستوزیر و وزیر خارجه قطر نیز داده خواهد شد. ما به هیچ عنوان به ترامپ و آمریکا اعتماد نداریم؛ چراکه توافقنامهای امضا شد، اما این آمریکاییها بودند که آن توافق را کنار گذاشتند و به تعهدات خود عمل نکردند.
آمریکا فاقد استراتژی مشخص در قبال ایران است
مالکی افزود: هیچ آدم عاقلی که به دنبال مذاکره با ایران باشد، همزمان ایران را تحریم نمیکند. آمریکا از یک طرف تفاهمنامه امضا میکند، از طرف دیگر جنگ راه میاندازد، از طرف دیگر درباره تنگه هرمز موضع میگیرد و همزمان پیام میفرستد. این رفتارها با یکدیگر همخوانی ندارد و نشان میدهد آمریکاییها فاقد یک معادله و استراتژی مشخص هستند.
محور اصلی باید همان توافق اسلامآباد باشد
وی تأکید کرد: استراتژی ایران روشن است. اگر آمریکا به تعهدات خود در توافقنامه عمل کند، محاصره و فشار درباره تنگه هرمز را کنار بگذارد و همان توافقی که در برنامه اسلامآباد و همچنین توافقات انجامشده با عمان مطرح بوده، مبنا قرار گیرد، آن زمان میتوان درباره مسیر پیش رو صحبت کرد. اما محور اصلی باید همان توافق اسلامآباد باشد و آمریکا باید به تعهدات خودش عمل کند.
قطر و کشورهای منطقه باید مشکل را با آمریکا حل کنند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نگرانی کشورهای منطقه از تداوم جنگ نیز گفت: «یکی از موضوعاتی که در این سفرها مطرح میشود، جلوگیری از وقوع دوباره جنگ در منطقه است. طبیعی است که کشورهای منطقه، از جمله قطر، از تداوم درگیریها آسیب خواهند دید و نسبت به این مسئله نگران هستند. اما اگر نگرانی دارند، باید مشکل را با آمریکا حل کنند.
مالکی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست، اما اگر آمریکا کوچکترین حرکتی انجام دهد، فارغ از اینکه این حرکت از ناحیه چه کشوری باشد، ایران همانطور که تاکنون پاسخ داده، پاسخ خواهد داد. بنابراین سفر نخستوزیر قطر به ایران علاوه بر موضوعات دوجانبه، حامل پیشنهادها و پیامهایی درباره مواضع ترامپ، مذاکرات، تنگه هرمز و جلوگیری از تشدید دوباره درگیریها در منطقه است و جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخ روشنی به این پیامها خواهد داشت.