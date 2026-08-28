اینستاگرام شبها قفل میشود!
شرکت متا برای پایان دادن به پروندههای حقوقی درباره آسیب شبکههای اجتماعی به کودکان و نوجوانان، با پرداخت تا 18 میلیارد دلار و اعمال محدودیتهای جدید برای کاربران زیر 18 سال در خاک آمریکا موافقت کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز، بر اساس این توافق، استفاده نوجوانان زیر ۱۸ سال از اینستاگرام و فیسبوک بهصورت پیشفرض به دو ساعت در روز محدود خواهد شد.
همچنین دسترسی کاربران کمسن به این پلتفرمها از نیمهشب تا ساعت ۶ صبح مسدود میشود؛ مگر اینکه والدین این محدودیتها را تغییر دهند.
متا در چارچوب این توافق موظف خواهد شد سازوکارهای مربوط به کنترل سن کاربران و نظارت بر حسابهای نوجوانان را تقویت کند. این شرکت همچنین باید برخی قابلیتهای پلتفرمهای خود را برای کاربران کمسن محدود کند.
این اقدامات در شرایطی مطرح شدهاند که شرکتهای بزرگ فناوری در آمریکا با افزایش فشارهای قانونی و قضایی درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت و ایمنی کودکان و نوجوانان روبهرو هستند.
با وجود توافق انجامشده، اجرای کامل این تغییرات هنوز قطعی نیست و تأیید قضایی توافق ضروری است.
در صورت تأیید، محدودیتهای جدید میتواند نحوه استفاده نوجوانان از اینستاگرام و فیسبوک را در آمریکا تغییر دهد.
این توافق همچنین میتواند پیامدهای گستردهتری برای سیاستهای شرکتهای فناوری درباره ایمنی کودکان در شبکههای اجتماعی، کنترل سنی کاربران و نظارت والدین داشته باشد.