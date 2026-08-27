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مقصد نهایی آبی‌ها مشخص شد

با اعلام باشگاه استقلال، بصرۀ عراق میزبان این تیم در لیگ نخبگان آسیا خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۹۹
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بصره میزبان آبی ها

پس از پیگیری‌های باشگاه استقلال، دیدارهای خانگی آبی‌پوشان در لیگ نخبگان آسیا در شهر بصره عراق برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، در حالی که طی روزهای گذشته گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره محل برگزاری مسابقات خانگی استقلال در لیگ نخبگان آسیا مطرح شده بود و برخی رسانه‌ها با قطعیت از سلب میزبانی آبی‌پوشان و برگزاری مسابقات در کشورهای دیگر سخن می‌گفتند، در نهایت با پیگیری‌های مستمر و فشرده باشگاه استقلال، این موضوع مطابق با خواسته باشگاه به سرانجام رسید و بصره عراق به عنوان محل برگزاری دیدارهای خانگی استقلال در این رقابت‌ها تعیین شد.

باشگاه استقلال از نخستین روزهای آغاز این فرآیند، بصره را به عنوان یکی از گزینه‌های مطلوب خود برای میزبانی معرفی کرده بود؛ شهری که علاوه بر برخورداری نسبی از زیرساخت‌های مناسب، امکان حضور و حمایت گسترده هواداران ایرانی و استقلالی را نیز فراهم می‌کند. با این حال، فضاسازی‌ها و برخی روایت‌های شتاب‌زده در روزهای اخیر تلاش داشتند چنین القا کنند که استقلال ناچار خواهد شد مسابقات خود را در شرایطی متفاوت و داخل خاک رقبا برگزار کند.

در شرایطی که در مرحله نخست کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست استقلال موافقت نکرده بود، پیگیری‌های دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، تلاش‌های تیم اعزامی به مالزی و همچنین حمایت‌ها و پیگیری‌های ویژه رئیس محترم فدراسیون فوتبال، سرانجام نتیجه داد تا استقلال بتواند میزبانی مسابقات خود را در محل مورد نظرش به دست آورد.

بر این اساس، استقلال در دیدارهای خانگی خود در لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۷-۲۰۲۶ در شهر بصره به میدان خواهد رفت؛ موضوعی که امکان حضور پرشور هواداران آبی‌پوش را فراهم می‌کند تا پرافتخارترین باشگاه ایرانی در آسیا نزدیک‌تر به خانه و با حمایت هوادارانش از منافع فوتبال ایران دفاع کند.

آنچه امروز به دست آمده حاصل پیگیری، برنامه‌ریزی و دفاع همه‌جانبه از حقوق باشگاه استقلال است؛ موضوعی که بار دیگر نشان داد تصمیمات نهایی در عرصه‌های بین‌المللی نه با فضاسازی رسانه‌ای، بلکه با تلاش حرفه‌ای، مذاکره و پیگیری مستمر به نتیجه می‌رسد.
 

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برچسب ها
تیم استقلال دیدار خانگی‌ لیگ نخبگان آسیا بصره فوتبال خبر فوری
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