توقیف جنجالی نیسان با رانندگی دختر 11 ساله
رئیس پلیس راه اصفهان از توقیف یک دستگاه وانت نیسان به رانندگی دختری ۱۱ ساله خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیس راه اصفهان اظهار داشت: مأموران پلیس راه جرقویه_ابرکوه حین کنترل و نظارت بر تردد خودروها در یکی از محورهای مواصلاتی، یک دستگاه وانت نیسان را که توسط دختری ۱۱ ساله هدایت میشد، متوقف کردند.
وی ادامه داد: راننده این خودرو فاقد شرایط قانونی لازم برای رانندگی بوده و خودرو در اختیار وی قرار گرفته است. این اقدام علاوه بر نقض قوانین راهنمایی و رانندگی، میتواند جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده را با خطرات جدی مواجه کند.
میرزایی به خانواده ها توصیه کرد از سپردن وسایل نقلیه به افراد فاقد گواهینامه و بهویژه کودکان و نوجوانان خودداری کنند. رانندگی نیازمند مهارت، تجربه، آموزش و برخورداری از شرایط قانونی است و هرگونه سهلانگاری در این زمینه میتواند خسارات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
رئیس پلیس راه اصفهان ادامه داد: مسئولیت خودرو تنها به فردی که پشت فرمان نشسته محدود نمیشود و مالک یا سرپرستی که وسیله نقلیه را در اختیار فرد فاقد صلاحیت قرار میدهد نیز باید تبعات این اقدام را جدی بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: پلیس راه با تخلفات حادثهساز و رفتارهایی که امنیت تردد در جادهها را تهدید کند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.