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قادری در گفت‌و‌گو با تابناک:

افزایش کالابرگ با منابع تورم‌زا به ضرر مردم است / یارانه دهک‌های بالا را قطع کنید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به احتمال افزایش ۲۵ درصدی کالابرگ، گفت: در شرایط فعلی، منطقی‌ترین اقدام این است که حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌هایی که واقعاً نیازمند هستند، افزایش پیدا کند؛ اما برای دهک‌های پردرآمد ضرورتی ندارد که همان میزان حمایت ادامه پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۹۵
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افزایش کالابرگ با منابع تورم‌زا به ضرر مردم است / یارانه دهک‌های بالا را قطع کنید

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم در پی تورم بالا، تأکید کرد که دولت باید برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، منابع حمایتی را به‌صورت هدفمند اختصاص دهد و از اقداماتی که به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر می‌شود، پرهیز کند.

کاهش شدید قدرت خرید مردم با افزایش تورم بالا

وی اظهار کرد: قدرت خرید مردم به مرور زمان و با توجه به تورم بالایی که داشتیم، به‌ شدت کاهش پیدا کرده و بیشترین فشار نیز به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد شده است. از طرف دیگر، دولت اعلام کرده که تلاش می‌کند بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.

خلف وعده در تعهدات معیشتی اعتبار اجتماعی دولت را از بین می برد

قادری افزود: اگر دولت در این زمینه خلف وعده کند، بخشی از اعتبار و اعتماد اجتماعی از بین می‌رود و مردم این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا وعده‌ای داده شده اما به آن عمل نشده است. بنابراین دولت باید نسبت به تعهداتی که در زمینه حمایت از معیشت مردم مطرح کرده، پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت، گفت: از طرف دیگر، اگر دولت در شرایطی که با محدودیت منابع مالی مواجه است، برای تأمین هزینه‌ها به افزایش انتشار اوراق روی بیاورد، کسری بودجه بیشتر خواهد شد و ممکن است در ادامه دولت ناچار شود برای جبران این کسری به سمت افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی برود.

وی تصریح کرد: افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در نهایت می‌تواند به افزایش تورم منجر شود و در چنین شرایطی، بخشی از حمایتی که قرار است از مردم انجام شود، دوباره از طریق تورم از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید در انتخاب روش حمایت از معیشت مردم، دقت بیشتری داشته باشد.

  • قادری با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی کالابرگ ادامه داد: در شرایط فعلی، منطقی‌ترین اقدام این است که حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌هایی که واقعاً نیازمند هستند، افزایش پیدا کند؛ اما برای دهک‌های پردرآمد ضرورتی ندارد که همان میزان حمایت ادامه پیدا کند.

افزایش کالابرگ با منابع تورم‌زا به ضرر مردم است / یارانه دهک‌های بالا را قطع کنید

دولت یارانه دهک‌های پردرآمد را محدود یا حذف کرد

حتی می‌توان یارانه دهک‌های پردرآمد را محدود یا حذف کرد و منابع حاصل را به اقشار کم‌درآمد اختصاص داد. افرادی که درآمد بالایی دارند، اساساً نیازی به دریافت یارانه ندارند و در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، منطقی نیست منابع محدود کشور صرف حمایت یکسان از همه دهک‌ها شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: حتی می‌توان یارانه دهک‌های پردرآمد را محدود یا حذف کرد و منابع حاصل را به اقشار کم‌درآمد اختصاص داد. افرادی که درآمد بالایی دارند، اساساً نیازی به دریافت یارانه ندارند و در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، منطقی نیست منابع محدود کشور صرف حمایت یکسان از همه دهک‌ها شود.

حذف یارانه دهک‌های پردرآمد برای دولت هزینه سیاسی دارد

قادری با بیان اینکه این پیشنهاد از نظر قانونی نیز قابل اجراست، گفت: دولت این امکان و حتی این تکلیف را دارد که حمایت‌ها را هدفمند کند، اما مسئله این است که حذف یا کاهش یارانه دهک‌های پردرآمد برای دولت هزینه سیاسی دارد. دولت‌ها معمولاً به دنبال انتخاب راحت‌ترین راه هستند و حذف یارانه افراد پردرآمد، حتی اگر از نظر اقتصادی منطقی باشد، برای دولت تبعات سیاسی دارد.

دولت برای تأمین منابع به سمت استقراض از بانک مرکزی می رود

وی در پایان تأکید کرد: راحت‌ترین راه این است که دولت برای تأمین منابع به سمت استقراض از بانک مرکزی برود، اما این مسیر در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر خواهد شد. بنابراین اگر قرار است کالابرگ و حمایت معیشتی افزایش پیدا کند، باید منابع آن به‌گونه‌ای تأمین شود که نتیجه حمایت از مردم، در نهایت با افزایش تورم خنثی نشود.

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مجلس دولت کالابرگ اعتبار کالابرگ دهک جعفر قادری
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