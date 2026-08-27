ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

وقتی قیمت دیروز خودرو، پیش‌پرداخت امروز شده!

آمار حاکی است سهم خانوارهایی که خودروی دست‌اول خریداری کرده‌اند، از ۲.۳درصد در سال۱۳۹۰ به ۰.۴۴درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته، به عبارتی سرانه خرید خودرو با کاهش ۸۰درصدی همراه شده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۹۴
| |
346 بازدید
قیمت خودرو

سرانه خرید خودرو در کشور با کاهش ۸۰درصدی مواجه شده است.


به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ بررسی داده‌های تورم نیز نشان‌ می‌دهد در چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۰ تورم سالانه وسایل نقلیه حدود ۶۶ درصد بوده، در حالی‌که میانگین تورم سالانه حدود ۴۰ درصد بوده است.

آمارها حاکی از آن است که سهم خانوارهایی که خودروی دست‌اول خریداری کرده‌اند، از ۲.۳درصد در سال۱۳۹۰ به ۰.۴۴درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته، به عبارتی سرانه خرید خودرو با کاهش ۸۰درصدی همراه شده است.

براساس اعلام رسمی انجمن قطعه‌سازان، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌ها و تشدید نوسانات ارزی، قیمت کارخانه‌ای خودرو بیش از ۲۵برابر شده است.

اثر نوسانات ارزی روی قیمت خودرو مستقیم است، برای مثال پس از افزایش ۵۰درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو، میانگین بیشتر خودروها از ۲میلیارد گذشت، حال اینکه با میزان دستمزد فعلی خرید خودرو برای خانوار بسیار دشوار می‌شود.

برای مثال، پیش‌پرداخت ۳۰ درصدی یک خودروی ۲ میلیاردی، حدود ۶۰۰ میلیون تومان است که این رقم در سال گذشته قیمت یک خودروی صفر بود.

با درنظر گرفتن حقوق ۲۰تا۳۰میلیونی کارگران، خرید یک خودروی داخلی ۲میلیاردی نیازمند این است که کارگر حدود ۱۰۰ماه حقوق خود را برای خرید خودرو پس‌انداز کند.

وقتی قیمت دیروز خودرو، پیش‌پرداخت امروز شده!

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو منجر به کاهش صف تقاضا و ثبت‌نام برای طرح‌های فروش ویژه شده است. برای مثال، در آخرین دوره قرعه‌کشی طرح فروش محصولات ایران خودرو، در مجموع ۸۶۱هزار و ۲۸۵نفر ثبت‌نام کردند که نشان‌دهنده افت بیش از ۴۹درصدی نسبت به دوره قبل بود.

در نگاه اول به نظر می‌رسد اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش یافته، اما در برخی مدل‌ها همچنان فاصله قیمت بازار و کارخانه وجود دارد؛ برای نمونه در مرداد، سورن TU5P حدود ۲.۲ میلیارد تومان بازار در برابر ۱.۸۷ میلیارد تومان قیمت کارخانه داشته؛ یعنی حدود ۳۳۰ میلیون تومان فاصله.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو تورم کارگر حقوق دستمزد خبر فوری
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازار خودرو راکد است
قیمت خودرو در بازار امروز 16 اردیبهشت
تغییر شدید قیمت‌ خودرو در بازار + جدول
از بازار خودرو چه خبر؟
یک وعده پلو خورشت برای کارگران چند؟!
قیمت خودرو در بازار امروز ۱۶ تیرماه
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۶ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۵۸ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q2g
tabnak.ir/005q2g