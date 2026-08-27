وقتی قیمت دیروز خودرو، پیشپرداخت امروز شده!
سرانه خرید خودرو در کشور با کاهش ۸۰درصدی مواجه شده است.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ بررسی دادههای تورم نیز نشان میدهد در چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۰ تورم سالانه وسایل نقلیه حدود ۶۶ درصد بوده، در حالیکه میانگین تورم سالانه حدود ۴۰ درصد بوده است.
آمارها حاکی از آن است که سهم خانوارهایی که خودروی دستاول خریداری کردهاند، از ۲.۳درصد در سال۱۳۹۰ به ۰.۴۴درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته، به عبارتی سرانه خرید خودرو با کاهش ۸۰درصدی همراه شده است.
براساس اعلام رسمی انجمن قطعهسازان، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز دور جدید تحریمها و تشدید نوسانات ارزی، قیمت کارخانهای خودرو بیش از ۲۵برابر شده است.
اثر نوسانات ارزی روی قیمت خودرو مستقیم است، برای مثال پس از افزایش ۵۰درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو، میانگین بیشتر خودروها از ۲میلیارد گذشت، حال اینکه با میزان دستمزد فعلی خرید خودرو برای خانوار بسیار دشوار میشود.
برای مثال، پیشپرداخت ۳۰ درصدی یک خودروی ۲ میلیاردی، حدود ۶۰۰ میلیون تومان است که این رقم در سال گذشته قیمت یک خودروی صفر بود.
با درنظر گرفتن حقوق ۲۰تا۳۰میلیونی کارگران، خرید یک خودروی داخلی ۲میلیاردی نیازمند این است که کارگر حدود ۱۰۰ماه حقوق خود را برای خرید خودرو پسانداز کند.
افزایش قیمت کارخانهای خودرو منجر به کاهش صف تقاضا و ثبتنام برای طرحهای فروش ویژه شده است. برای مثال، در آخرین دوره قرعهکشی طرح فروش محصولات ایران خودرو، در مجموع ۸۶۱هزار و ۲۸۵نفر ثبتنام کردند که نشاندهنده افت بیش از ۴۹درصدی نسبت به دوره قبل بود.
در نگاه اول به نظر میرسد اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش یافته، اما در برخی مدلها همچنان فاصله قیمت بازار و کارخانه وجود دارد؛ برای نمونه در مرداد، سورن TU5P حدود ۲.۲ میلیارد تومان بازار در برابر ۱.۸۷ میلیارد تومان قیمت کارخانه داشته؛ یعنی حدود ۳۳۰ میلیون تومان فاصله.