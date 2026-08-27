قیمت طلا در بازار امروز ۵ شهریور ۱۴۰۵
بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۹۱| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش 23 دلاری نسبت به روز گذشته، 4597 (چهار هزار و پانصد و نود و هفت ) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 93 میلیون و 500 هزار تومان رسید.
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