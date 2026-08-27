قیمت طلا در بازار امروز ۵ شهریور ۱۴۰۵

بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش 23 دلاری نسبت به روز گذشته، 4597 (چهار هزار و پانصد و نود و هفت ) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 93 میلیون و 500 هزار تومان رسید‌.