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قیمت طلا در بازار امروز ۵ شهریور ۱۴۰۵

بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۹۱
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قیمت طلا

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. 

نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش 23 دلاری نسبت به روز گذشته، 4597 (چهار هزار و پانصد و نود و هفت ) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 93 میلیون و 500 هزار تومان رسید‌.

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tabnak.ir/005q2d
tabnak.ir/005q2d