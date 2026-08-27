افشای حقیقت درباره فرستاده ترامپ در اسلامآباد!
گمانهزنیها درباره سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، به تهران به عنوان فرستاده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نادرست است.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۸۹| |
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پاکستان اعلام کرد از تمایل هیچ کشور خاصی برای پیوستن ایران به «توافق مکه» اطلاعی ندارد و تابع تحریمهای یکجانبه علیه تهران نیست.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: گمانهزنیها درباره سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، به تهران به عنوان فرستاده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نادرست است.
این وزارتخانه همچنین گفت جنگ اقتصادی علیه ایران بخشی از بنبست میان تهران و واشنگتن است و این مسئله باید از طریق دیپلماسی حل شود.
پاکستان اعلام کرد از تمایل هیچ کشور خاصی برای پیوستن ایران به «توافق مکه» اطلاعی ندارد و تابع تحریمهای یکجانبه علیه تهران نیست.
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