کندوان بسته شد

به علت حجم بالای ترافیک از سمت جنوب به شمال مسیر آزادراه و جاده کندوان از جمله پل زنگوله و سیاه بیشه به منظور تخلیه بار ترافیکی هم اینک این محور از سمت شمال به جنوب تا اطلاع بعدی بسته است.

فرمانده پلیس‌راه کندوان از مسدود شدن این جاده خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ محمد احمدی، فرمانده پلیس‌راه کندوان، گفت: به علت حجم بالای ترافیک از سمت جنوب به شمال مسیر آزادراه و جاده کندوان از جمله پل زنگوله و سیاه بیشه به منظور تخلیه بار ترافیکی هم اینک این محور از سمت شمال به جنوب تا اطلاع بعدی مسدود شده است.

وی افزود: کاربران جاده‌ای که مقصد آن‌ها استان‌های جنوبی و پایتخت کشور است می‌توانند برای رسیدن به این مقاصد از مسیر‌های جایگزین از جمله هراز و سواد کوه تردد کنند.

محور کندوان در روزهای اخیر به دلیل افزایش چشمگیر سفرها به غرب مازندران با حجم بالای تردد خودروها مواجه بوده است.

جاده چالوس به سمت تهران - کرج مسدود شدجاذبه‌های طبیعی، جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر و مناطق کوهستانی غرب مازندران، به‌ویژه در روزهای پایانی تعطیلات و فصل سفر، بر میزان حضور گردشگران در این منطقه افزوده است.

برابر آمار رسمی روزانه دستکم ۵۰ هزار خودرو در این محور تردد دارند.