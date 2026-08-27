کندوان بسته شد
فرمانده پلیسراه کندوان از مسدود شدن این جاده خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ محمد احمدی، فرمانده پلیسراه کندوان، گفت: به علت حجم بالای ترافیک از سمت جنوب به شمال مسیر آزادراه و جاده کندوان از جمله پل زنگوله و سیاه بیشه به منظور تخلیه بار ترافیکی هم اینک این محور از سمت شمال به جنوب تا اطلاع بعدی مسدود شده است.
وی افزود: کاربران جادهای که مقصد آنها استانهای جنوبی و پایتخت کشور است میتوانند برای رسیدن به این مقاصد از مسیرهای جایگزین از جمله هراز و سواد کوه تردد کنند.
محور کندوان در روزهای اخیر به دلیل افزایش چشمگیر سفرها به غرب مازندران با حجم بالای تردد خودروها مواجه بوده است.
جاده چالوس به سمت تهران - کرج مسدود شدجاذبههای طبیعی، جنگلهای هیرکانی، سواحل دریای خزر و مناطق کوهستانی غرب مازندران، بهویژه در روزهای پایانی تعطیلات و فصل سفر، بر میزان حضور گردشگران در این منطقه افزوده است.
برابر آمار رسمی روزانه دستکم ۵۰ هزار خودرو در این محور تردد دارند.