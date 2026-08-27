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کندوان بسته شد

به علت حجم بالای ترافیک از سمت جنوب به شمال مسیر آزادراه و جاده کندوان از جمله پل زنگوله و سیاه بیشه به منظور تخلیه بار ترافیکی هم اینک این محور از سمت شمال به جنوب تا اطلاع بعدی بسته است.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۸۶
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جاده کندوان

 فرمانده پلیس‌راه کندوان از مسدود شدن این جاده خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ محمد احمدی، فرمانده پلیس‌راه کندوان، گفت: به علت حجم بالای ترافیک از سمت جنوب به شمال مسیر آزادراه و جاده کندوان از جمله پل زنگوله و سیاه بیشه به منظور تخلیه بار ترافیکی هم اینک این محور از سمت شمال به جنوب تا اطلاع بعدی مسدود شده است. 

وی افزود: کاربران جاده‌ای که مقصد آن‌ها استان‌های جنوبی و پایتخت کشور است می‌توانند برای رسیدن به این مقاصد از مسیر‌های جایگزین از جمله هراز و سواد کوه تردد کنند. 

محور کندوان در روزهای اخیر به دلیل افزایش چشمگیر سفرها به غرب مازندران با حجم بالای تردد خودروها مواجه بوده است. 

جاده چالوس به سمت تهران - کرج مسدود شدجاذبه‌های طبیعی، جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر و مناطق کوهستانی غرب مازندران، به‌ویژه در روزهای پایانی تعطیلات و فصل سفر، بر میزان حضور گردشگران در این منطقه افزوده است. 

برابر آمار رسمی روزانه دستکم ۵۰ هزار خودرو در این محور تردد دارند.

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کندوان محور کندوان مسدودی خبر فوری ترافیک
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tabnak.ir/005q2Y