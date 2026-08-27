لحظات زمین گیر کردن اراذل و اوباش سطح یک

در پی گزارش‌های مردمی و اطلاع پلیس از فعالیت و قدرت‌نمایی تعدادی از اراذل و اوباش سطح یک در محله 13 آبان شهرری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری 168 قرار گرفت. این افراد با استفاده از سلاح سرد و ایجاد درگیری و قدرت‌نمایی در معابر، موجب ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن آرامش شهروندان شده بودند. در جریان این عملیات و اقدامات اطلاعاتی و انتظامی انجام‌شده، تعدادی سلاح سرد و گرم از متهمان کشف و ضبط شد و در ادامه پیگیری‌های پلیس، تعدادی دیگر از افراد مرتبط با این اقدامات نیز طی روزهای گذشته شناسایی و دستگیر شدند.