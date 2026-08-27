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لحظات زمین گیر کردن اراذل و اوباش سطح یک
در پی گزارشهای مردمی و اطلاع پلیس از فعالیت و قدرتنمایی تعدادی از اراذل و اوباش سطح یک در محله 13 آبان شهرری، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری 168 قرار گرفت. این افراد با استفاده از سلاح سرد و ایجاد درگیری و قدرتنمایی در معابر، موجب ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن آرامش شهروندان شده بودند. در جریان این عملیات و اقدامات اطلاعاتی و انتظامی انجامشده، تعدادی سلاح سرد و گرم از متهمان کشف و ضبط شد و در ادامه پیگیریهای پلیس، تعدادی دیگر از افراد مرتبط با این اقدامات نیز طی روزهای گذشته شناسایی و دستگیر شدند.
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درود بر عزیزان امنیت ساز نیروی انتظامی. به نظر من اراذلی که جلوی پلیسی که اسلحه داره تمکین نمیکنه و چاقوشو نمی اندازه ، تیر زدن به پا درست نیست و باید شکم یا سرشونو هدف قرار بدید. تیر به پا برای هر شخصی است که به دستور ایست پلیس تمکین نمیکنه ولی وقتی اراذل با اسلحه سرد تمکین نمیکنه باید درجا کشته شود. متاسفانه به علت قانون ضعیف یا احکام ضعیف یک سال دیگه همینها دوباره در جامعه هستند.