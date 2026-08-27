En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 107
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۱۶۸۵
کد خبر:۱۳۹۱۶۸۵
278 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

لحظات زمین گیر کردن اراذل و اوباش سطح یک

در پی گزارش‌های مردمی و اطلاع پلیس از فعالیت و قدرت‌نمایی تعدادی از اراذل و اوباش سطح یک در محله 13 آبان شهرری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری 168 قرار گرفت. این افراد با استفاده از سلاح سرد و ایجاد درگیری و قدرت‌نمایی در معابر، موجب ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن آرامش شهروندان شده بودند. در جریان این عملیات و اقدامات اطلاعاتی و انتظامی انجام‌شده، تعدادی سلاح سرد و گرم از متهمان کشف و ضبط شد و در ادامه پیگیری‌های پلیس، تعدادی دیگر از افراد مرتبط با این اقدامات نیز طی روزهای گذشته شناسایی و دستگیر شدند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر اراذل و اوباش ویدیو زمین گیر کردن
اخبار مرتبط
تصاویر زمین گیر کردن اوباش با تیراندازی
لحظه زمین گیر کردن شرور مسلح در شهر ری
سردار رادان: از روی اراذل عبور خواهیم کرد
تصاویر زمین گیر کردن سرکرده اوباش تهرانپارس
لحظات حمله وحشیانه به سه نوجوان
لحظه زمین‌گیر کردن مهاجم مسلح بعد از قتل
لحظه زمین گیر کردن شرور به ضرب گلوله
کتک زدن وحشیانه پیرمرد و پیرزن توسط اراذل و اوباش
تصاویر اراذل و اوباشی که با 8 گلوله پلیس زمین‌گیر شد!
لحظات سرقت وحشیانه از یک دختر را ببینید
برخورد قاطع پلیس با اراذل در تبریز را ببینید
تصاویر عزرائیل تبریز که دستگیر شد
تصاویر شکار اوباش قمه‌کش در جنوب تهران
آبروریزی رذل اهل ایران در استانبول را ببینید
رو در رو با لات‌هایی که مردم را آتش می‌زدند!
تصاویر وحشتناک حمله گروهی اوباش
تصاویر وحشتناک اشراری که امروز دستگیر شدند
دستگیری اراذل و اوباش سطح یک تهران
زمین‌گیر شدن شرور سابقه‌دار با شلیک پلیس
لحظات حمله وحشیانه با قمه در ولنجک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
درود بر عزیزان امنیت ساز نیروی انتظامی. به نظر من اراذلی که جلوی پلیسی که اسلحه داره تمکین نمیکنه و چاقوشو نمی اندازه ، تیر زدن به پا درست نیست و باید شکم یا سرشونو هدف قرار بدید. تیر به پا برای هر شخصی است که به دستور ایست پلیس تمکین نمیکنه ولی وقتی اراذل با اسلحه سرد تمکین نمیکنه باید درجا کشته شود. متاسفانه به علت قانون ضعیف یا احکام ضعیف یک سال دیگه همینها دوباره در جامعه هستند.
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر