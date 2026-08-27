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کد خبر: ۱۳۹۱۶۸۳
بازدید: ۲

عکس: چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، صبح امروز با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از علمای برجسته جهان اسلام در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با تبریک اعیاد سعیده ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، از حضور مسعود پزشکیان- رئیس‌جمهوری- و میهمانان داخلی و خارجی تقدیر کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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