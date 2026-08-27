عکس: چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، صبح امروز با حضور رئیسجمهور و جمعی از علمای برجسته جهان اسلام در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با تبریک اعیاد سعیده ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، از حضور مسعود پزشکیان- رئیسجمهوری- و میهمانان داخلی و خارجی تقدیر کرد.
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