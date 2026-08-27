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هشدار هواشناسی: فعالیت سامانه بارشی جدید

روز جمعه (۶ شهریور) در سواحل دریای خزر همراه با کاهش دما، منتظر بارندگی‌های نسبتاً قابل ملاحظه‌ای خواهیم بود. این موضوع هشداری برای شالیکاران است تا در برداشت محصول سریع‌تر عمل کنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۸۲
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هشدار هواشناسی

در ارتفاعات مازندران نیز مناطقی مانند ورزنه، کهرود، تیران، فیلبند، امام‌زاده قاسم، تیار و آهنسر شاخص‌های ناپایداری در این مناطق نسبتاً بارز است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد حداقل در فاصله ساعت ۱۵ تا ۱۸ بعدازظهر، بارندگی خوبی در این مناطق رخ خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، یک کارشناس هواشناسی گفت: روز جمعه در سواحل دریای خزر همراه با کاهش دما، بارندگی‌های نسبتاً قابل ملاحظه‌ای رخ می‌دهد، بنابراین هشداری برای شالیکاران است تا در برداشت محصول سریع‌تر عمل کنند.

محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۴ شهریور) در استان‌های مرزی با عراق از جمله آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و همچنین استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی و زنجان، باید منتظر وزش باد و گرد و خاک، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر باشیم.

وی افزود: از نظر وقوع رگبار باران نیز همچنان ناپایداری‌های موسمی در شرق و غرب و شمال هرمزگان و شرق و جنوب شرق فارس وجود دارد و بستر برای وقوع رگبار فراهم است.

اصغری بیان کرد: هموطنان در رودان، بستک، جناح، بیرم، اشکنان و بشاگرد باید در ساعات بعدازظهر بیشتر به این پدیده جوی توجه داشته باشند و احتمال وقوع رگبار باران را جدی بگیرند.

وی یادآور شد: در ارتفاعات مازندران نیز مناطقی مانند ورزنه، کهرود، تیران، فیلبند، امام‌زاده قاسم، تیار و آهنسر شاخص‌های ناپایداری در این مناطق نسبتاً بارز است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد حداقل در فاصله ساعت ۱۵ تا ۱۸ بعدازظهر، بارندگی خوبی در این مناطق رخ خواهد داد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: روز جمعه (۶ شهریور) در سواحل دریای خزر همراه با کاهش دما، منتظر بارندگی‌های نسبتاً قابل ملاحظه‌ای خواهیم بود. این موضوع هشداری برای شالیکاران است تا در برداشت محصول سریع‌تر عمل کنند.

وی ادامه: همچنین از فردا (پنجشنبه، ۵ شهریور) تا حداقل یکشنبه هفته آینده، آب‌های شمالی کشور با شرایط ناپایدار مواجه خواهند بود و برای این وضعیت هشدار نیز صادر شده است. توصیه می‌کنیم در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، احتیاط بیشتری انجام شود.

اصغری در پایان درباره وضعیت دمایی کشور نیز خاطرنشان کرد: هموطنان در استان گلستان نسبت به روز گذشته منتظر هوای گرم‌تری باشند. بیشینه دمای هوا در سطح استان گلستان امروز به ۳۵ تا ۴۰ درجه می‌رسد، اما از عصر فردا هوا سردتر خواهد شد.

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هواشناسی بارش هشدار هواشناسی سامانه بارشی خبر فوری استان گلستان دمای هوا
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