قیمت دلار رسمی در بازار امروز 5 شهریور 1405

قیمت دلار در مرکز مبادله ایران، امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۵۸ هزار و ۳۸ تومان شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، قیمت فروش حواله دلار امروز ۵ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز مبادله ایران ۱۵۸ هزار و ۳۸ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۸۴ هزار و ۱۲۹ تومان تومان است.

قیمت سایر ارزها نیز در مرکز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این شرح است:

- قیمت فروش حواله درهم امارات نیز ۴۳ هزار و ۳۳ تومان.

- قیمت فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۷۵ تومان.

- قیمت فروش حواله یوان چین ۲۳ هزار و ۵۰۸ تومان.