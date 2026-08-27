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قیمت دلار رسمی در بازار امروز 5 شهریور 1405

قیمت دلار در مرکز مبادله ایران، امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۵۸ هزار و ۳۸ تومان شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۸۰
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قیمت دلار

به گزارش تابناک به نقل از مهر، قیمت فروش حواله دلار امروز ۵ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز مبادله ایران ۱۵۸ هزار و ۳۸ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۸۴ هزار و ۱۲۹ تومان تومان است.

قیمت سایر ارزها نیز در مرکز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این شرح است:

- قیمت فروش حواله درهم امارات نیز ۴۳ هزار و ۳۳ تومان.

- قیمت فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۷۵ تومان.

- قیمت فروش حواله یوان چین ۲۳ هزار و ۵۰۸ تومان.

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