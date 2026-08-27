رونالدو، پردرآمدترین فوتبالیست جهان

کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی النصر، همچنان گران‌ترین فوتبالیست جهان است. بر اساس فهرست منتشرشده از دستمزد‌های بازیکنان لیگ حرفه‌ای عربستان در فصل ۲۷-۲۰۲۶، کاپیتان تیم ملی پرتغال هفته‌ای ۴ میلیون یورو دستمزد دریافت می‌کند؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با دیگر ستاره‌های فوتبال جهان دارد.

کریستیانو رونالدو با دستمزد هفتگی 4 میلیون یورو، صدرنشین فهرست پردرآمدترین بازیکنان جهان و لیگ عربستان شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی النصر، همچنان گران‌ترین فوتبالیست جهان است. بر اساس فهرست منتشرشده از دستمزدهای بازیکنان لیگ حرفه‌ای عربستان در فصل 27-2026، کاپیتان تیم ملی پرتغال هفته‌ای 4 میلیون یورو دستمزد دریافت می‌کند؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با دیگر ستاره‌های فوتبال جهان دارد.

رونالدو که در سال 2022 به النصر پیوست، فصل گذشته سرانجام به انتظار طولانی خود برای کسب جام پایان داد و با قهرمانی در لیگ عربستان، نخستین عنوان مهم خود را همراه این باشگاه به دست آورد. او در آخرین هفته فصل نیز با دو گل مقابل ضمک، نقش مهمی در پیروزی 4 بر یک و قهرمانی النصر ایفا کرد.

پس از رونالدو، کریم بنزما، مهاجم فرانسوی الهلال، با دستمزد هفتگی 2.3 میلیون یورو در جایگاه دوم قرار دارد. داده‌های منتشرشده از سوی منابع آماری البته ارقام متفاوتی را درباره برخی قراردادها نشان می‌دهند و این مبالغ عمدتاً برآوردی هستند، نه ارقام رسمی اعلام‌شده از سوی باشگاه‌ها.

فهرست پردرآمدترین‌های لیگ عربستان به این ترتیب است:

کریستیانو رونالدو (النصر) – هفته‌ای 4 میلیون یورو

کریم بنزما (الهلال) – هفته‌ای 2.3 میلیون یورو

سادیو مانه (النصر) – هفته‌ای 769 هزار یورو

کالیدو کولیبالی (الهلال) – هفته‌ای 667 هزار یورو

ایوان تونی (الاهلی) – هفته‌ای 490 هزار یورو

سرگئی میلینکوویچ ساویچ (الهلال) – هفته‌ای 490 هزار یورو

داروین نونیز (الهلال) – هفته‌ای 430 هزار یورو

تئو هرناندز (الهلال) – هفته‌ای 394 هزار یورو

کینگزلی کومان (النصر) – هفته‌ای 394 هزار یورو

ماتئو رتگی (القادسیه) – هفته‌ای 385 هزار یورو

مالکوم (الهلال) – هفته‌ای 350 هزار یورو

ژائو فلیکس (النصر) – هفته‌ای 336 هزار یورو

کریسنسیو سامرویل (الهلال) – هفته‌ای 325 هزار یورو

ژائو کانسلو (الهلال) – هفته‌ای 294 هزار یورو

یوسف النصیری (الاتحاد) – هفته‌ای 288 هزار یورو

یانیک کاراسکو (الشباب) – هفته‌ای 250 هزار یورو

فرانسیسکو ترینکائو (الاهلی) – هفته‌ای 235 هزار یورو

محمد سیماکان (النصر) – هفته‌ای 235 هزار یورو

ادوار مندی (الاهلی) – هفته‌ای 230 هزار یورو

مریح دمیرال (الاهلی) – هفته‌ای 230 هزار یورو

گالنو (الاهلی) – هفته‌ای 225 هزار یورو

این 20 ستاره روی هم در ماه حدود 62 میلیون و 846 هزار یورو دریافتی دارند و تیم‌های آنها در سال 754 میلیون یورو به این بازیکنان پرداخت می‌کنند.

