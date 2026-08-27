عکس: جشنواره «لا توماتینا» در اسپانیا
هزاران نفر با پرتاب گوجهفرنگیهای رسیده به سوی یکدیگر در جشنواره «لا توماتینا» در شهر بونیول اسپانیا، به نبرد غذایی پرداختند. این رویداد که از سال ۱۹۴۵ آغاز شده، از دهه ۱۹۸۰ میلادی شهرتی جهانی یافت و امروزه حدود ۴۰ درصد شرکتکنندگان آن از خارج از اسپانیا به این شهر سفر میکنند. تنها قانون این جشنواره این است: پیش از پرتاب گوجهفرنگی، باید آن را له کنید.
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