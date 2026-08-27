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کد خبر: ۱۳۹۱۶۷۲
بازدید: ۱۸۱۹

عکس: سیل در نپال

سیل‌های ناگهانی در نپال منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مردم و مفقود شدن صدها نفر، از جمله گردشگران و کارگران شده است. این سیل‌ها جوامع محلی را در هم کوبیده و تردد در بخش‌هایی از این کشورِ واقع در رشته‌کوه هیمالیا را مختل کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل سیل نپال رشته‌کوه هیمالیا سیل‌های ناگهانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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