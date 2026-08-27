پزشکیان: دفاع ما از ایران، دشمنی با همسایگان نیست

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دفاع ما از ایران به معنی دشمنی با کشورهای همسایه و مسلمان نیست، تصریح کرد: هیچ سرزمین اسلامی نباید سکوی تجاوز به کشور اسلامی دیگر شود و هیچ کشور اسلامی نباید امنیت خود را در ناامنی همسایه جست‌وجو کند.

مسعود پزشکیان امروز (۵ شهریور) در همایش بین‌المللی وحدت اسلامی با بیان اینکه وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست، اظهار کرد: وحدت بر مدار حق، عدالت و مسئولیت متقابل آن چیزی است که امروز در میان کشورهای اسلامی به آن نیاز داریم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ما آغازگر جنگ نبودیم، اما با قدرت در برابر متجاوزان به کشورمان ایستادیم، تصریح کرد: دفاع از کشور حق هر ملت است و ما از این حق استفاده کردیم. دفاع از ایران به معنی دشمنی با کشورهای همسایه و مسلمان نیست. هیچ سرزمین اسلامی نباید سکوی تجاوز به کشور اسلامی دیگر شود و هیچ کشور اسلامی نباید امنیت خود را در ناامنی همسایه جست‌وجو کند.

پزشکیان با بیان اینکه ایران دست خود را برای ساختن چنین ترتیباتی به سوی همسایگان دراز می‌کند، یادآور شد: ایران در موضع ضعف قرار ندارد و می‌داند چگونه از خود دفاع کند.

ادامه دارد