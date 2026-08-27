واکنش تند هادی چوپان به جنجال ورودش به امارات!

چوپان نوشت: لطفاً حاشیه ایجاد نکنید؛ این موضوع هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی و غیره ندارد و اخبار جعلی و بی‌اساس منتشر نکنید.

به گزارش تابناک؛ هادی چوپان ممنوع‌ شدن ورودش به امارات را تکذیب کرد و با انتشار یک استوری نوشت که دولت امارات مشکلی با او ندارد و ورودش به این کشور ممنوع نشده است.

او تأکید کرد موضوع مطرح‌شده مربوط به قوانین بررسی ورود به کشور است و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.

چوپان در ادامه نوشت: لطفاً حاشیه ایجاد نکنید؛ این موضوع هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی و غیره ندارد و اخبار جعلی و بی‌اساس منتشر نکنید.

ترجمه استوری هادی چوپان به این شرح است:

من به قانون احترام می‌گذارم، چه در کشور خودم و چه در هر کجا که سفر می‌کنم.

دولت امارات هیچ مشکلی با من ندارد و ورود من به آن کشور ممنوع نشده است و این خبر کذب است.

این یک قانون است که همه ساکنان و گردشگران قبل از ورود بررسی شوند و هر فرد تابع قانون خاصی است.

لطفاً حاشیه ایجاد نکنید و این موضوع هیچ ربطی به سیاست و غیره ندارد و اخبار کذب و خودسرانه منتشر نکنید.

هیچ اقدام عمدی از سوی امارات صورت نگرفته و این کشور همچنان دوست و همسایه و محل رفت و آمد ما ایرانیان است و انشاءالله خواهد بود. تفرقه‌افکنی نکنید.