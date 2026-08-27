واکنش تند هادی چوپان به جنجال ورودش به امارات!
چوپان نوشت: لطفاً حاشیه ایجاد نکنید؛ این موضوع هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی و غیره ندارد و اخبار جعلی و بیاساس منتشر نکنید.
به گزارش تابناک؛ هادی چوپان ممنوع شدن ورودش به امارات را تکذیب کرد و با انتشار یک استوری نوشت که دولت امارات مشکلی با او ندارد و ورودش به این کشور ممنوع نشده است.
او تأکید کرد موضوع مطرحشده مربوط به قوانین بررسی ورود به کشور است و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.
چوپان در ادامه نوشت: لطفاً حاشیه ایجاد نکنید؛ این موضوع هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی و غیره ندارد و اخبار جعلی و بیاساس منتشر نکنید.
ترجمه استوری هادی چوپان به این شرح است:
من به قانون احترام میگذارم، چه در کشور خودم و چه در هر کجا که سفر میکنم.
دولت امارات هیچ مشکلی با من ندارد و ورود من به آن کشور ممنوع نشده است و این خبر کذب است.
این یک قانون است که همه ساکنان و گردشگران قبل از ورود بررسی شوند و هر فرد تابع قانون خاصی است.
لطفاً حاشیه ایجاد نکنید و این موضوع هیچ ربطی به سیاست و غیره ندارد و اخبار کذب و خودسرانه منتشر نکنید.
هیچ اقدام عمدی از سوی امارات صورت نگرفته و این کشور همچنان دوست و همسایه و محل رفت و آمد ما ایرانیان است و انشاءالله خواهد بود. تفرقهافکنی نکنید.
وقتی امارات پایگاه در اختیار آمریکا قرار داده و اکنون نیز روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کرده، چرا عده ای برای این امیر نشین سنگ سینه به دل می زنند؟
یه دفعه میگفت Border ایجاد نکنید
همه مثل شما دکتر نیستند