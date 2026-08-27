ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

واکنش تند هادی چوپان به جنجال ورودش به امارات!

هادی چوپان ممنوع‌ شدن ورودش به امارات را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۶۸
| |
1742 بازدید
|
۹
هادی چوپان

چوپان نوشت: لطفاً حاشیه ایجاد نکنید؛ این موضوع هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی و غیره ندارد و اخبار جعلی و بی‌اساس منتشر نکنید. 

به گزارش تابناک؛ هادی چوپان ممنوع‌ شدن ورودش به امارات را تکذیب کرد و با انتشار یک استوری نوشت که دولت امارات مشکلی با او ندارد و ورودش به این کشور ممنوع نشده است.

او تأکید کرد موضوع مطرح‌شده مربوط به قوانین بررسی ورود به کشور است و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.

چوپان در ادامه نوشت: لطفاً حاشیه ایجاد نکنید؛ این موضوع هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی و غیره ندارد و اخبار جعلی و بی‌اساس منتشر نکنید.

ترجمه استوری هادی چوپان به این شرح است:

من به قانون احترام می‌گذارم، چه در کشور خودم و چه در هر کجا که سفر می‌کنم.

دولت امارات هیچ مشکلی با من ندارد و ورود من به آن کشور ممنوع نشده است و این خبر کذب است.

این یک قانون است که همه ساکنان و گردشگران قبل از ورود بررسی شوند و هر فرد تابع قانون خاصی است.

لطفاً حاشیه ایجاد نکنید و این موضوع هیچ ربطی به سیاست و غیره ندارد و اخبار کذب و خودسرانه منتشر نکنید.

هیچ اقدام عمدی از سوی امارات صورت نگرفته و این کشور همچنان دوست و همسایه و محل رفت و آمد ما ایرانیان است و انشاءالله خواهد بود. تفرقه‌افکنی نکنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هادی چوپان امارات ممنوع الورودی خبر فوری
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش تند هادی چوپان به سیاه‌نمایی‌ها در مورد ایران
نخستین واکنش هادی چوپان به دومی در مسترالمپیا
عکس: استایل عجیب هادی چوپان پس از کاشت مو
سلام نظامی هادی چوپان خبرساز شد!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
استایل متفاوت هادی چوپان کنار هفت‌سین
انتقاد تند هادی چوپان از درگیری در مسابقات بدنسازی
۲۰۰ هزار دلار در جیب گرگ پارسی
استوری عاشقانه جدید هادی چوپان با همسرش
عکس: قابی که شایعات درباره هادی چوپان را پایان داد
هادی چوپان قوی‌ترین مرد تاریخ مستر المپیا شد
تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با امارات/ عکس
سلاح ورزی به همه شورا‌های عالی ممنوع الورود شد
رفتار فرزاد حسنی که باعث ممنوع‌التصویری‌اش شد
هادی چوپان: توماج صالحی را اعدام نکنید
تصویر تمرین هادی چوپان به همراه پسرش
عکس فتوشاپی جدید هادی چوپان سوژه شد!
استقبال تاریخی از هادی چوپان در فرودگاه شیراز
عکس | هرکول ایرانی رقیب جدید هادی چوپان شد
هادی چوپان نفر سوم مستر المپیا 2021 آمریکا شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
19
9
پاسخ
تو قلب مردم ایران جا داری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
این حاشیه سازیها توسط آوارگان آنطرف است . مردم این طرف سرگرم یا بهتره بگم درگیر زندگی خودشان هستند . آوارگان آنطرف هنوز نفهمیده اند که نباید در زندگی مردمان کشورهای دیگر سرک بکشند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
این نوشته هادی چاوپان یک جورایی به نوشته سردار آزمون در ابتدای جنگ 40 روزه شباهت دارد.
وقتی امارات پایگاه در اختیار آمریکا قرار داده و اکنون نیز روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کرده، چرا عده ای برای این امیر نشین سنگ سینه به دل می زنند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
0
8
پاسخ
عجب!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
1
3
پاسخ
Margin ایجاد نکنید یعنی حاشیه ایجاد نکنید؟
یه دفعه میگفت Border ایجاد نکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
گوگل ترنسلیت هم همین را نوشته پروفسور
همه مثل شما دکتر نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
5
10
پاسخ
ننه جان ویزات رو باطل کردن دیگه حاشیه کدومه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
نن جون تو نگران خودت باش ببم
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
انشاله همه چیز درست میشه و دوباره دولت امارات ویزاها را باز میکنه چون از طرف ورود ایرانی ها به امارات کلی داره سود میبره ....آره ببم
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
تغییر موضع عضو تیم مذاکره کننده پس از فشار سوپر انقلابی‌ها
کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۶ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۴۹ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۴۶ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۶ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q2G
tabnak.ir/005q2G