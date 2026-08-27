ترامپ وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد

کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ برای حفاظت از شبکه برق آمریکا در برابر تهدیدات خارجی از جمله خرابکاری و حملات سایبری، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است.

این فرمان همچنین هشدار می‌دهد که تجهیزات ساخت خارج می‌توانند حاوی ورودی‌های دیجیتال پنهان در نرم‌افزار خود باشند که به کشور دیگری اجازه می‌دهد تجهیزات را کنترل یا خاموش کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛‌ بر اساس این فرمان، خرید، واردات و نصب تجهیزات برقی خارجی و نرم‌افزارها و قطعات دیجیتال حیاتی در صورت ایجاد خطر برای امنیت و پایداری شبکه برق آمریکا، ممنوع خواهد شد.

ترامپ همچنین به وزیر انرژی دستور داده است تا مقررات لازم برای اجرای این محدودیت‌ها و شناسایی تأمین‌کنندگان خارجی مشمول ممنوعیت را تدوین کند.

رئیس جمهور آمریکا در این فرمان افزود که رونق مراکز داده هوش مصنوعی و سایر پروژه‌های فناوری پیشرفته، آمریکا را بیش از هر زمان دیگری به برق پایدار وابسته کرده است.

وی گفت که اگر شبکه برق از کار بیفتد، خسارت بسیار بدتر از گذشته خواهد بود.

این فرمان همچنین هشدار می‌دهد که تجهیزات ساخت خارج می‌توانند حاوی ورودی‌های دیجیتال پنهان در نرم‌افزار خود باشند که به کشور دیگری اجازه می‌دهد تجهیزات را کنترل یا خاموش کند.

این فرمان در مورد کشورهایی که تحت تحریم‌های تسلیحاتی یا تحریم‌های آمریکا هستند و یا کشورهای که به گفته واشنگتن علیه منافع آمریکا کار می‌کنند، اعمال می‌شود.

در این فرمان نامی از چین برده نشده است، اما قطعات شبکه برق ساخت چین سال‌هاست که مقامات امنیتی آمریکا را نگران کرده است.

واشنگتن پیش از این نیز از راهکار مشابهی استفاده کرده و متحدان خود را تحت فشار قرار داده تا دو شرکت چینی هواوی و زد تی ای را از شبکه‌های جدید تلفن همراه دور نگه دارند و ادعا کرده است که پکن می‌تواند این شرکت‌ها را مجبور به جاسوسی یا خرابکاری کند.

نهادهای نظارتی آمریکا این دو شرکت را در لیست سیاه قرار داده‌اند.