ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ترامپ وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد

کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ برای حفاظت از شبکه برق آمریکا در برابر تهدیدات خارجی از جمله خرابکاری و حملات سایبری، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۶۷
| |
1137 بازدید
ترامپ

 این فرمان همچنین هشدار می‌دهد که تجهیزات ساخت خارج می‌توانند حاوی ورودی‌های دیجیتال پنهان در نرم‌افزار خود باشند که به کشور دیگری اجازه می‌دهد تجهیزات را کنترل یا خاموش کند. 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛‌ بر اساس این فرمان، خرید، واردات و نصب تجهیزات برقی خارجی و نرم‌افزارها و قطعات دیجیتال حیاتی در صورت ایجاد خطر برای امنیت و پایداری شبکه برق آمریکا، ممنوع خواهد شد.

ترامپ همچنین به وزیر انرژی دستور داده است تا مقررات لازم برای اجرای این محدودیت‌ها و شناسایی تأمین‌کنندگان خارجی مشمول ممنوعیت را تدوین کند.

رئیس جمهور آمریکا در این فرمان افزود که رونق مراکز داده هوش مصنوعی و سایر پروژه‌های فناوری پیشرفته، آمریکا را بیش از هر زمان دیگری به برق پایدار وابسته کرده است.

وی گفت که اگر شبکه برق از کار بیفتد، خسارت بسیار بدتر از گذشته خواهد بود.

این فرمان همچنین هشدار می‌دهد که تجهیزات ساخت خارج می‌توانند حاوی ورودی‌های دیجیتال پنهان در نرم‌افزار خود باشند که به کشور دیگری اجازه می‌دهد تجهیزات را کنترل یا خاموش کند.

این فرمان در مورد کشورهایی که تحت تحریم‌های تسلیحاتی یا تحریم‌های آمریکا هستند و یا کشورهای که به گفته واشنگتن علیه منافع آمریکا کار می‌کنند، اعمال می‌شود.

در این فرمان نامی از چین برده نشده است، اما قطعات شبکه برق ساخت چین سال‌هاست که مقامات امنیتی آمریکا را نگران کرده است.

واشنگتن پیش از این نیز از راهکار مشابهی استفاده کرده و متحدان خود را تحت فشار قرار داده تا دو شرکت چینی هواوی و زد تی ای را از شبکه‌های جدید تلفن همراه دور نگه دارند و ادعا کرده است که پکن می‌تواند این شرکت‌ها را مجبور به جاسوسی یا خرابکاری کند.

نهادهای نظارتی آمریکا این دو شرکت را در لیست سیاه قرار داده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ آمریکا وضعیت اضطراری جاسوسی خبر فوری
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهدیدات ترامپ علیه جاسوسی چین
آمریکا 1سال دیگر وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد
کاخ سفید: ترامپ وضعیت اضطراری اعلام خواهد کرد
همکاری مخفیانه پیمانکار سابق سازمان هوانوردی آمریکا با ایران
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
پزشکیان:همه شورای امنیت پشتم بودند جز یک استثنا
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
تغییر موضع عضو تیم مذاکره کننده پس از فشار سوپر انقلابی‌ها
کالابرگ سه گروه فردا شارژ می‌شود
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟
اسرائیل با حمله به مواضع ترکیه در سوریه «ناتو» را دور می‌زند/ ترکیه باید برای درگیری مستقیم با اسرائیل آماده باشد
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۶ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۴۹ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۷ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۴۶ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۶ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q2F
tabnak.ir/005q2F