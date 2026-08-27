اکبر بهنام جو، در موضوع پلمب کافه‌ها از صاحبان این مغازه‌ها خواهش کرد که مراقب باشند تا تخلفی در مغازه‌هایشان صورت نگیرد و مورد نظر دستگاه‌های خاص قرار نگیرند.

به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز، استاندار قم از کافه‌داران این شهر درخواست کرد تا مراقب باشند تخلفی نشود که مورد نظر دستگاه‌های خاص است، صورت نگیرد.

اکبر بهنام جو، استاندار قم در پاسخ به سوالی درباره این موضوع که دیگر بیش از کافه‌های موجود مجوز احداث کافه صادر نمی‌شود؛ گفت که دلیل تعداد زیاد این مغازه‌ها در این استان است.

او همچنین در موضوع پلمب کافه‌ها از صاحبان این مغازه‌ها خواهش کرد که مراقب باشند تا تخلفی در مغازه‌هایشان صورت نگیرد و مورد نظر دستگاه‌های خاص قرار نگیرند.