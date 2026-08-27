سیل ناگهانی در نپال؛ بیش ۱۶۰ کشته و صدها مفقود

در پی سیل ناگهانی و ویرانگر در مناطق شمالی و مرکزی نپال، شمار جان‌باختگان به بیش ۱۶۰ نفر رسیده و صدها نفر همچنان مفقود هستند. عملیات گسترده جست‌وجو و نجات ادامه دارد و احتمال افزایش آمار قربانیان وجود دارد.

به گزارش تابناک؛ پلیس نپال اعلام کرده است که تاکنون دست‌کم ۱۵۷ جسد پیدا شده است. با احتساب سه قربانی گزارش‌شده در منطقه تبت چین، مجموع تلفات حادثه حدود ۱۶۰ نفر برآورد می‌شود.

آمار مفقودان همچنان متغیر است و گزارش‌های مختلف از حدود ۴۰۰ تا بیش از ۷۵۰ مفقود حکایت دارند. دفتر نخست‌وزیر نپال حدود ۳۹۱ گردشگر خارجی و ۹۳ شهروند نپالی را در شمار مفقودان اعلام کرده است. هیئت گردشگری نپال نیز از مفقود شدن ۴۰۳ گردشگر، از جمله ۳۴۱ تبعه خارجی، خبر داده است.

در میان گردشگران مفقود، شهروندانی از کشورهای مختلف حضور دارند؛ از جمله حدود ۱۳۳ تا ۱۴۲ هندی که بسیاری از آنها در مسیر زیارت کایلاش بوده‌اند، همچنین حدود ۴۷ آمریکایی، ۳۳ بریتانیایی، ۳۴ استرالیایی و ۲۴ کانادایی.

در سوی چین و در منطقه گی‌رونگ تبت نیز سه نفر کشته و حدود ۲۶۵ نفر مفقود گزارش شده‌اند.

سیل ابتدا در رودخانه بوته‌کوشی (Bhote Koshi) و سپس در مسیر رودخانه تریشولی گسترش یافته و مناطقی از راسووا، در نزدیکی مرز تبت، نوواکوت، دادینگ و نواحی پایین‌دست را درگیر کرده است.

بررسی‌های اولیه احتمال می‌دهد که فروپاشی یخچال طبیعی یا وقوع بهمن عظیم یخ و سنگ در سمت تبت، احتمالاً در پی لرزش یا زمین‌لغزش، عامل اصلی ایجاد موج سیلاب بوده باشد. بر اساس اطلاعات فعلی، بارندگی محلی در نپال عامل اصلی این حادثه محسوب نمی‌شود.

این فاجعه خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها وارد کرده است. چندین پل، ده‌ها کیلومتر جاده و شماری از پروژه‌های برق‌آبی آسیب دیده‌اند و حدود ۴۳۰ مگاوات ظرفیت تولید برق تحت تأثیر قرار گرفته است.

ارتش، پلیس و دیگر نیروهای امنیتی نپال با استفاده از بالگرد در حال جست‌وجوی مفقودان، انتقال مجروحان و امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده هستند.

آمار این حادثه همچنان در حال تغییر است و ارقام تلفات و مفقودان ممکن است با ادامه عملیات جست‌وجو به‌روزرسانی شود.