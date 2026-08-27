رد ادعای ترامپ مبنی بر مین زدایی از تنگه هرمز
بلومبرگ گزارش داد: متحدان آمریکا در محافل خصوصی ادعای دونالد ترامپ مبنی بر پاکسازی تنگه هرمز از مینها را زیر سوال بردهاند. منابعی که خواستهاند نامشان فاش نشود در گفتوگو با این رسانه مدعی شدهاند آمریکا احتمالاً در پاکسازی مینها در آبهای بینالمللی پیشرفتهایی داشته است، اما آنها معتقدند عملیات مینروبی هنوز نتوانسته تمام ۸۰ تا ۱۵۰ مین برآوردشدهای را که کار گذاشته شده است، پاک کند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ادعای بلومبرگ در حالی مطرح شده که هیچ منبع مستقلی تا کنون عملیات مینروبی آمریکا در تنگه هرمز را تأیید نکرده است. با وجود این، ارزیابی بلومبرگ با ادعاهای مکرر ترامپ در روزهای اخیر مبنی بر پاکسازی کامل تنگه هرمز از مینها در تضاد است. ترامپ روز چهارشنبه هرمز را «تنگهای کاملاً فعال و قابل استفاده» توصیف کرد و بار دیگر گفت هیچ مینی در آن باقی نمانده است.
او امروز چهارشنبه در برنامه «گلن بک» گفت: «دیگر هیچ مینی دیگر وجود ندارند. احتمالاً آن را دیدید ــ ما دیروز اعلام کردیم ــ همه مینها را از بین بردیم.» طبق گزارش بلومبرگ، فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام روز چهارشنبه از اظهارنظر درباره برآورد تعداد مینهای باقیمانده در هرمز خودداری کرد. ترامپ بارها بر امن بودن تنگه هرمز تأکید کرده است؛ کارشناسان این رفتار او را بخشی از تلاشهای گسترده دولتش برای آرام کردن بازارهای انرژی میدانند در شرایطی که واشنگتن میکوشد جنگ ششماهه را پیش از انتخابات میاندورهای ماه نوامبر به پایان برساند.
به نوشته بلومبرگ مقامهای کشورهای متحد آمریکا معتقدند این مأموریت به دلیل دیگری نیز پیچیدهتر شده است: بسیاری از مینها، حتی مینهایی که شناسایی شده و به صورت گروهی کار گذاشته شدهاند، احتمالاً در اثر جریانهای دریایی از محل اولیه خود جابهجا شدهاند.آنها هشدار میدهند که بازگرداندن اطمینان به شرکتهای کشتیرانی تجاری برای عبور از تنگه به یک عملیات بینالمللی نیاز دارد که در آن تجهیزات پیشرفته مینروبی، همراه با پوشش هوایی و دریایی به کار گرفته شود. متحدان آمریکا همچنین خواستار آن هستند که ایران به عمان اجازه دهد چنین عملیاتی را در آبهای عمان انجام دهد.
بکا واسر، مسئول بخش دفاعی بلومبرگ اکونومیکس، گفت: «بسیار بعید است که همه مینهای موجود در تنگه پاکسازی شده باشند.»وی همچنین گفت که شمار زیادی از کشتیهای تجاری همچنان در تیررس پهپادها و موشکهای کوتاهبرد ایران قرار دارند و بسیاری از آنها خارج از محدوده پوشش پدافند هوایی آمریکا هستند.ادعاهای ترامپ تنها با تردید متحدان امنیتی آمریکا مواجه نشده است. تردد کشتیها در این آبراه باریک همچنان فاصله زیادی با سطح پیش از جنگ دارد.در همین حال، آمریکا تلاش کرده به کشتیهای تجاری محتاط کمک کند تا از بخش عمانی تنگه عبور کنند.
سازمان بینالمللی دریانوردی نیز روز سهشنبه بار دیگر هشدار داد کشتیها هنگام تصمیمگیری برای عبور از تنگه هرمز باید «حداکثر احتیاط را به خرج دهند و از قرار دادن دریانوردان در معرض خطر غیرضروری خودداری کنند.»کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، شامگاه سهشنبه بار دیگر گفت تنها جمهوری اسلامی میداند مینهای موجود در هرمز در چه مناطقی قرار گرفتهاند.
او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت هرگونه «شناور مینروب آمریکایی، هدف بسیار مناسبی برای نیروهای مسلح ما خواهد بود.» بلومبرگ مدعی شده عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، درباره ابتکاری برای ایجاد یک «کریدور موقت مشترک دریایی» و اجرای طرح مینروبی گفتوگو کردهاند. خبرگزاری رسمی عمان روز سهشنبه این موضوع را در بیانیهای مشترک اعلام کرد.