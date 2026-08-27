وقوع زلزله شدید در کلمبیا
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دفتر ریاست جمهوری کلمبیا اعلام کرد: زلزله ۵.۱ ریشتری ساعت ۱۱:۴۵ صبح (به وقت محلی) ثبت شد و ما در ارتباط با مقامات و سازمانهای مدیریت ریسک بلایا تأثیرات احتمالی را بررسی خواهیم کرد.
هنوز هیچ گزارشی از تلفات یا خسارت های احتمالی منتشر نشده است.
سازمان زمینشناسی کلمبیا (SGC) اعلام کرد که مرکز زلزله در شهرداری لوس سانتوس در سانتاندر، در عمق ۱۴۹ کیلومتری بوده است.
این سازمان در ابتدا قدرت زلزله را ۵.۴ ریشتر گزارش کرد اما سپس آن را به ۵.۱ ریشتر کاهش داد.
مرکز زلزله در هفت کیلومتری لوس سانتوس واقع شده است.
بر اساس گزارش رسانه های محلی، این زمین لرزه در بوگوتا، بوکارامانگا، مدلین و مناطق دیگر احساس شد و ساکنان از لرزش شدید در چندین شهر خبر دادند.
در بوگوتا، ساختمانهای متعددی در یک اقدام احتیاطی تخلیه شدند و مردم ساختمانهای عمومی را ترک کرده و در خیابانها و مناطق باز تجمع کردند.
این درحالیست که در روز چهارشنبه چندین زلزله در چندین بخش کلمبیا ثبت شده است.
قوی ترین زلزله در ساعت ۱:۰۸ بامداد (به وقت محلی) در ایستمینا، در بخش شمال غربی چوکو به بزرگی سه ریشتر در عمق ۳۹ کیلومتری زمین ثبت شد.