تاریخچه فال حافظ و شیوه فال گرفتن
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، اما این پرسش مطرح است که چرا دیوان حافظ بیش از بسیاری از کتابهای شعر فارسی به کتاب فال تبدیل شده است؟ پاسخ را باید در چندلایه بودن شعر حافظ، گستردگی مضامین آن و جایگاه تاریخی این شاعر در فرهنگ ایرانی جستوجو کرد.
غزلهای حافظ درباره موضوعاتی مانند عشق، فراق، امید، رنج، بخت، سفر، انتظار، بیوفایی، رندی و سرنوشت سخن میگویند؛ موضوعاتی که محدود به یک دوره تاریخی نیستند و تقریباً هر خوانندهای میتواند بخشی از زندگی خود را در آنها بازتابیافته ببیند.
فال حافظ چیست؟
فال حافظ یا تفأل به دیوان حافظ، رسمی فرهنگی است که در آن فرد با نیت و پرسشی مشخص، دیوان حافظ را بهصورت تصادفی میگشاید و غزل پیش روی خود را میخواند و تفسیر میکند.
در این سنت، شعر حافظ معمولاً بهعنوان پاسخ مستقیم و دقیق به یک پرسش در نظر گرفته نمیشود؛ بلکه خواننده تلاش میکند میان مضمون غزل و وضعیت شخصی خود ارتباطی معنایی پیدا کند.
به همین دلیل، فال حافظ را میتوان ترکیبی از سه عنصر دانست:
شعر و زبان حافظ؛
نیت و پرسش خواننده؛
شرایط روحی و اجتماعی فرد در زمان گرفتن فال.
همین سهگانه باعث میشود یک غزل واحد برای دو نفر، برداشتها و تجربههای متفاوتی ایجاد کند.
فال حافظ چگونه وارد زندگی ایرانیان شد؟
فال گرفتن از کتاب و شعر، پیش از حافظ نیز در فرهنگ ایرانی وجود داشته است. بنابراین نمیتوان اصل تفأل به دیوان شعر را ابتکار حافظ یا مردم دوره او دانست.
با این حال، شواهد تاریخی نشان میدهد که استفاده از دیوان حافظ برای فال، چند دهه پس از درگذشت شاعر در فضای فرهنگی فارسیزبان رواج داشته است. یکی از شواهد شناختهشده در این زمینه در کتاب دیاربکریه، نوشته ابوبکر طهرانی، دیده میشود؛ اثری که در فاصله سالهای ۸۷۵ تا ۸۸۳ هجری قمری نوشته شده است.
در این اثر، لقب «لسانالغیب» نیز درباره حافظ به کار رفته است. این موضوع نشان میدهد که تا اواخر قرن نهم هجری، پیوند میان حافظ، سخن گفتن از رازهای پنهان و تفأل به دیوان او شکل گرفته بود.
البته نمیتوان با اطمینان گفت نخستین فال حافظ دقیقاً در چه سالی گرفته شده است. آنچه میتوان گفت این است که این رسم در سدههای پس از حافظ بهتدریج گسترش یافت و به بخشی از فرهنگ عمومی ایرانیان تبدیل شد.
چرا حافظ را برای فال انتخاب میکنند؟
چندمعنایی بودن غزلها
یکی از مهمترین دلایل فالپذیری شعر حافظ، ایهام و چندمعنایی بودن زبان اوست. یک واژه یا تصویر در شعر حافظ میتواند همزمان معنای عاشقانه، عرفانی، اجتماعی یا استعاری داشته باشد.
برای مثال، «شراب» در یک غزل ممکن است به معنای واقعی خود نزدیک باشد و در غزلی دیگر نماد شور، رهایی یا مستی معنوی تلقی شود. «میخانه»، «ساقی»، «زلف»، «سفر» و «وصال» نیز میتوانند در بافتهای مختلف، معناهای متفاوتی پیدا کنند.
پرداختن به تجربههای عمومی انسان
حافظ درباره تجربههایی سخن میگوید که محدود به زمان و مکان خاصی نیستند:
انتظار؛
عشق؛
دوری؛
بازگشت؛
شکست؛
امید؛
بخت؛
دوستی؛
خیانت؛
جوانی و پیری؛
سفر و تغییر.
همین مضامین به خواننده اجازه میدهند غزل را با شرایط زندگی خود مرتبط کند.
ترکیب عشق، عرفان و نقد اجتماعی
شعر حافظ تنها عاشقانه یا عرفانی نیست. در بسیاری از غزلها، عشق با رندی، عرفان با طنز و سخن از معشوق با نقد ریاکاری اجتماعی پیوند میخورد.
این گستردگی معنایی سبب میشود دیوان حافظ بتواند با پرسشهای گوناگون مخاطبان ارتباط برقرار کند؛ از مسائل عاطفی و خانوادگی تا نگرانی درباره آینده، کار، سفر یا تصمیمهای مهم.
فال حافظ در شب یلدا
شب یلدا مشهورترین مناسبت برای فال گرفتن از حافظ است. در این شب، اعضای خانواده معمولاً در خانه بزرگتر فامیل جمع میشوند و در کنار خوردن انار، هندوانه، آجیل و دیگر خوراکیهای یلدایی، به شعرخوانی و قصهگویی میپردازند.
در بسیاری از خانوادهها، بزرگ مجلس دیوان حافظ را در دست میگیرد و برای حاضران فال میگیرد. گاهی هر فرد نیت میکند و غزل مربوط به او با صدای بلند خوانده میشود.
عبارتهایی مانند:
«ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی…»
نیز در برخی خانوادهها هنگام فال گرفتن خوانده میشود. با این حال، شکل این عبارت در مناطق مختلف متفاوت است و نمیتوان آن را آیینی ثابت و یکسان در سراسر ایران دانست.
فال حافظ در شب یلدا، علاوه بر جنبه تفألی، وسیلهای برای گفتوگو، سرگرمی، شعرخوانی و گردهمایی خانوادگی است.
فال حافظ در نوروز
نوروز نیز از زمانهای رایج برای تفأل به دیوان حافظ است. آغاز سال تازه، معمولاً با مفاهیمی مانند تغییر، امید، شروع دوباره و نگاه به آینده همراه است؛ به همین دلیل، فال حافظ در این مناسبت برای بسیاری از مردم معنایی نمادین پیدا میکند.
در برخی خانوادهها، دیوان حافظ در کنار قرآن و دیگر کتابهای مورد احترام در سفره هفتسین قرار میگیرد. پس از تحویل سال یا در دیدارهای نوروزی، یکی از اعضای خانواده دیوان را میگشاید و غزلی برای خود یا دیگران میخواند.
این رسم در همه خانوادهها شکل یکسانی ندارد و بیشتر باید آن را سنتی فرهنگی و خانوادگی دانست، نه آیینی رسمی با آداب ثابت.
شیوه سنتی فال گرفتن از حافظ
آداب فال حافظ در مناطق و خانوادههای مختلف تفاوتهایی دارد، اما معمولاً مراحل زیر در آن دیده میشود.
۱. نیت کردن
فرد ابتدا موضوعی را در ذهن خود مشخص میکند. این موضوع ممکن است درباره ازدواج، سفر، کار، رابطه عاطفی یا تصمیمی مهم باشد.
بهتر است نیت روشن باشد، اما به یک پرسش کاملاً جزئی و قطعی تبدیل نشود؛ زیرا شعر حافظ معمولاً پاسخهایی کلی، نمادین و چندلایه ارائه میدهد.
۲. باز کردن دیوان
پس از نیت، دیوان حافظ بهصورت تصادفی گشوده میشود. در فالهای جمعی ممکن است بزرگتر مجلس این کار را انجام دهد و در شکلهای جدیدتر، خود فردی که نیت کرده است دیوان را باز کند.
اینکه چه کسی کتاب را میگشاید، قانون ثابت تاریخی ندارد و بیشتر به رسم خانوادگی یا جمعی مربوط است.
۳. خواندن غزل
پس از گشودن دیوان، غزل پیش روی خواننده خوانده میشود. بهتر است غزل کامل خوانده شود و تنها به یک بیت اکتفا نشود.
گاهی غزل با اندوه آغاز میشود و در پایان به امید میرسد. گاهی نیز بیتهای نخست امیدوارکنندهاند، اما در پایان، هشدار یا دعوت به صبر دیده میشود. بنابراین معنای کلی غزل اهمیت بیشتری از یک بیت جداشده دارد.
۴. توجه به مطلع و مقطع
بیت نخست، یعنی مطلع، معمولاً فضای کلی غزل را نشان میدهد. بیت پایانی، یعنی مقطع، نیز ممکن است نتیجه یا تغییر مهمی در مسیر شعر ایجاد کند.
خواندن مطلع و مقطع در کنار یکدیگر، به فهم بهتر فضای کلی غزل کمک میکند.
۵. تعبیر فال
تعبیر فال میتواند توسط فردی آشنا با شعر حافظ انجام شود یا به شکل گفتوگویی میان حاضران شکل بگیرد. هرکس ممکن است از غزل برداشت خاصی داشته باشد.
در اینجا، شناخت زمینه شعر، معنای واژهها و مضمون کلی غزل اهمیت دارد. تعبیر نباید صرفاً بر اساس یک واژه یا یک بیت دلخواه انجام شود.
آیا باید یک بیت را بهتنهایی ملاک فال قرار داد؟
یکی از خطاهای رایج در فال حافظ، جدا کردن یک بیت از غزل و نادیده گرفتن بقیه شعر است. ممکن است یک بیت در نگاه نخست امیدوارکننده یا ناامیدکننده باشد، اما فضای کلی غزل معنایی متفاوت ایجاد کند.
برای مثال، در یک غزل ممکن است شاعر ابتدا از فراق و رنج سخن بگوید و سپس به وصال یا گشایش برسد. اگر فقط بیت نخست خوانده شود، بخش مهمی از پیام شعر از دست میرود.
بنابراین، بهتر است:
غزل کامل خوانده شود؛
رابطه بیتها با یکدیگر دیده شود؛
به لحن کلی شعر توجه شود؛
واژهها در بافت غزل معنا شوند؛
و از تفسیر شتابزده پرهیز شود.
لقب «لسانالغیب» چه ارتباطی با فال حافظ دارد؟
«لسانالغیب» به معنای زبان گویای نهان یا سخنگوی رازهای پنهان است. این لقب در شکلگیری رابطه میان حافظ و فال نقش مهمی داشته است.
وقتی شاعری با چنین عنوانی شناخته شود، طبیعی است که مردم سخن او را فراتر از بیان ادبی معمولی تلقی کنند و برای دریافت نشانه یا راهنمایی به دیوانش مراجعه کنند.
با این حال، نباید تصور کرد حافظ دیوان خود را با هدف فال گرفتن سروده است. شواهدی برای چنین ادعایی وجود ندارد. پیوند میان لقب لسانالغیب و فال، بیشتر نتیجه دریافت فرهنگی مردم از حافظ در طول زمان است.
فال حافظ در دورههای بعد
تفأل به دیوان حافظ در دورههای بعد گسترش بیشتری پیدا کرد. نسخههایی از دیوان حافظ در ایران و دیگر مناطق جهان فارسیزبان گردش داشتند و برخی نسخهها بهطور مشخص برای استفادههای تفألی آماده میشدند.
شواهدی از وجود چنین کاربردی در برخی نسخههای متأخر، از جمله نسخههایی در هند گورکانی، گزارش شده است. این موضوع نشان میدهد فال حافظ تنها یک رسم محدود به شیراز یا ایران نبوده، بلکه در بخشهایی از جهان فارسیزبان نیز رواج داشته است.
فال حافظ از نگاه حافظپژوهان
آثار حافظپژوهان مختلف نشان میدهد که شعر حافظ را نباید به یک معنای قطعی و ساده محدود کرد.
محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب «این کیمیای هستی» بر چندلایه بودن شعر حافظ، جمع اضداد و پیوند میان موسیقی، ایهام و عناصر متنافر تأکید میکند.
بهاءالدین خرمشاهی در «حافظنامه» با شرح واژهها، ترکیبها و اشارات، امکان خواندن دقیقتر غزلهای حافظ را فراهم میکند.
عبدالحسین زرینکوب در «از کوچه رندان» حافظ را در پیوند با زمانه، زندگی و فضای اجتماعی او بررسی میکند.
داریوش آشوری در «عرفان و رندی در شعر حافظ» رابطه پیچیده میان عرفان، رندی و نقد اجتماعی را در مرکز توجه قرار میدهد.
این آثار کمک میکنند خواننده بداند فال حافظ نباید به جدا کردن چند کلمه مثبت یا منفی از غزل محدود شود.
آیا فال حافظ آینده را پیشبینی میکند؟
از نظر علمی، شواهد معتبر و قابل آزمونی وجود ندارد که نشان دهد گشودن تصادفی دیوان حافظ میتواند آینده را بهصورت دقیق پیشبینی کند.
فال حافظ را نمیتوان جایگزین تصمیمگیری عقلانی، مشورت تخصصی، بررسی اطلاعات یا ارزیابی پیامدهای یک انتخاب دانست. در مسائل مهمی مانند ازدواج، امور مالی، درمان، مهاجرت یا تصمیمهای شغلی، اتکا به فال بهتنهایی میتواند گمراهکننده باشد.
با این حال، این به معنای بیارزش بودن فال حافظ نیست. فال میتواند از جنبه فرهنگی، عاطفی و روانشناختی برای فرد معنا داشته باشد. گاهی یک غزل باعث میشود انسان درباره وضعیت خود مکث کند، احساساتش را بهتر ببیند یا پرسشی را که از آن غافل بوده است، دوباره مطرح کند.
فال حافظ؛ پیشگویی یا گفتوگو با شعر؟
شاید مناسبترین نگاه به فال حافظ این باشد که آن را گفتوگویی میان انسان و شعر بدانیم، نه دستگاهی برای پیشگویی آینده.
فرد با یک پرسش یا نگرانی به سراغ دیوان میرود. کتاب بهصورت تصادفی گشوده میشود، اما معنایی که شکل میگیرد، حاصل ارتباط میان شعر، نیت و شرایط زندگی خواننده است.
به همین دلیل، یک غزل میتواند برای یک نفر پیام امید، برای دیگری دعوت به صبر و برای فردی دیگر هشدار درباره شتابزدگی باشد.
جمعبندی
فال حافظ یکی از گستردهترین و ماندگارترین سنتهای ادبی و فرهنگی ایرانیان است. این رسم از شب یلدا و نوروز تا تصمیمهای شخصی و جمعهای خانوادگی ادامه پیدا کرده و در طول زمان، شکلهای مختلفی به خود گرفته است.
چندمعنایی بودن شعر حافظ، ایهام، پرداختن به تجربههای عمومی انسان و پیوند عشق، عرفان، رندی و نقد اجتماعی، از مهمترین دلایل فالپذیر شدن دیوان اوست.
فال حافظ از نظر علمی ابزار پیشبینی آینده نیست و نباید جای عقل، تحقیق و مشورت را بگیرد؛ اما میتواند فرصتی برای تأمل، گفتوگو و بازخوانی وضعیت درونی انسان باشد. شاید بهترین شیوه این باشد که نیت خود را روشن کنیم، غزل را کامل بخوانیم و به جای پرسیدن اینکه «حافظ آینده مرا چهطور پیشبینی کرده است؟»، از خود بپرسیم:
این غزل درباره وضعیت امروز من چه چیزی را روشن میکند؟