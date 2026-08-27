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کد خبر: ۱۳۹۱۶۵۵
بازدید: ۱۴۹۸

عکس: رونمایی از مجسمه استاد کمال الملک در تهرانسر

مراسم رونمایی از مجسمه استاد کمال‌الملک، چهارشنبه ۴ شهریورماه با حضور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، و محسن امیدیان، شهردار منطقه ۲۱، در میدان کمال‌الملک تهرانسر برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رونمایی استاد کمال الملک مراسم رونمایی تهرانسر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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