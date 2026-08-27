عکس: رونمایی از مجسمه استاد کمال الملک در تهرانسر

مراسم رونمایی از مجسمه استاد کمال‌الملک، چهارشنبه ۴ شهریورماه با حضور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، و محسن امیدیان، شهردار منطقه ۲۱، در میدان کمال‌الملک تهرانسر برگزار شد.