عکس: رونمایی از مجسمه استاد کمال الملک در تهرانسر
مراسم رونمایی از مجسمه استاد کمالالملک، چهارشنبه ۴ شهریورماه با حضور مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، و محسن امیدیان، شهردار منطقه ۲۱، در میدان کمالالملک تهرانسر برگزار شد.
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