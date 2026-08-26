کنایه جالب بقائی به آمریکا + عکس

سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی کنایه آمیز به آمریکا: آمریکا ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن را برای نمایش قدرت به منطقه اعزام کرد

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی کنایه آمیز به آمریکا نوشت: آمریکا ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن را برای نمایش قدرت به منطقه اعزام کرد

پس از ماه‌ها جنگ و بیش از ۲۰۰ روز بدون حتی یک بار پهلوگیری در بندر، این ناو اکنون برای استراحت و تجدید قوای خدمه (R&R) راهی تایلند است.

ماموریت: نمایش قدرت.

ماموریت فعلی: نمایش تعطیلات!

رئیس، من خسته‌ام!