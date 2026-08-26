ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

صدور چک رمزدار ممنوع می‌شود

در راستای اجرای گام نخست برنامه زمانی فرآیند جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده، از ابتدای روز هفتم مهرماه ۱۴۰۵، چک‌های تضمین‌شده به صورت آنی پرداخت می‌شود و صدور چک رمزدار ممنوع است. همچنین از ابتدای روز یکم دی ماه ۱۴۰۵ تبادل چک رمزدار ممنوع می شود.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۴۲
| |
1356 بازدید
صدور چک

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با توجه به این مهم که چک‌های تضمین‌شده مشابه چک‌های رمزدار و فاقد وضعیت برگشتی است؛ از تاریخ اجرای گام نخست (ابتدای روز ۰۷‏‏‏‏‏‏‏/۰۷‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵) بانک ها باید نسبت به پرداخت آنی چک‌های تضمین‌شده اقدام کنند و از منوط کردن پرداخت وجه به حساب ذی‌نفع‏‏‏‏/ذی‌نفعان، به انجام تسویه بین بانکی پرهیز کنند.

گفتنی است؛ مهلت اعلام‌شده در نتیجه مساعدت این بانک با شبکه بانکی به منظور فراهم‌نمودن زمان کافی برای اعمال تغییرات لازم صورت گرفته است و امکان تمدید مجدد آن وجود نخواهد داشت.

مراتب طی بخشنامه یکم شهریورماه ۱۴۰۵ معاونت نظام پرداخت و فناوری های نوین به شبکه بانکی ابلاغ شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چک صدور چک چک رمزدار رفع ممنوعیت شبکه بانکی
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مزایای قانون جدید صدور چک نسبت به قانون قدیم
تعلل بانک‌ها کسبه را گرفتار کرد
همه چیز درباره دسته چک و قانون جدید چک
چک در چه صورتی غیر کیفری می‌شود؟
دو خبر رئیس بانک مرکزی برای ثبت و صدور چک
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
جنگ آمریکا و ایران در حال ورود به فاز خطرناکتری است/ نه واشنگتن و نه تهران تمایلی به دادن اولین امتیاز بزرگ نشان نمی‌دهند
بعید است ترامپ بخواهد در قبال ایران اقدامی کند که چین را خشمگین کند/ احتمال از سرگیری جنگ تمام عیار وجود دارد
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
گوشی‌های قدیمی؛ گنجی از طلا و نقره!
شاهین؛ خودرویی که سایپا می‌خواست با آن از گذشته عبور کند
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
تغییر موضع عضو تیم مذاکره کننده پس از فشار سوپر انقلابی‌ها
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۵ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۶ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005q1q
tabnak.ir/005q1q