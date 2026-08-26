صدور چک رمزدار ممنوع میشود
در راستای اجرای گام نخست برنامه زمانی فرآیند جایگزینی چکهای رمزدار با چکهای تضمینشده، از ابتدای روز هفتم مهرماه ۱۴۰۵، چکهای تضمینشده به صورت آنی پرداخت میشود و صدور چک رمزدار ممنوع است. همچنین از ابتدای روز یکم دی ماه ۱۴۰۵ تبادل چک رمزدار ممنوع می شود.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با توجه به این مهم که چکهای تضمینشده مشابه چکهای رمزدار و فاقد وضعیت برگشتی است؛ از تاریخ اجرای گام نخست (ابتدای روز ۰۷/۰۷/۱۴۰۵) بانک ها باید نسبت به پرداخت آنی چکهای تضمینشده اقدام کنند و از منوط کردن پرداخت وجه به حساب ذینفع/ذینفعان، به انجام تسویه بین بانکی پرهیز کنند.
گفتنی است؛ مهلت اعلامشده در نتیجه مساعدت این بانک با شبکه بانکی به منظور فراهمنمودن زمان کافی برای اعمال تغییرات لازم صورت گرفته است و امکان تمدید مجدد آن وجود نخواهد داشت.
مراتب طی بخشنامه یکم شهریورماه ۱۴۰۵ معاونت نظام پرداخت و فناوری های نوین به شبکه بانکی ابلاغ شد.
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