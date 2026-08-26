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چرخش جهانگیر الماسی: حتی پول غذا هم ندارم / درباره رژیم بود!
جهانگیر الماسی، بازیگر پیشکسوت سینما، اخیر در گفتوگویی، از مشکلات اقتصادی این روزهای خود سخن گفت. او اعلام کرد که بهدلیل مشکلات جدی مالی، در شرایطی قرار گرفته که تنها چهار وعده در هفته غذا میخورد و حتی پول غذا هم ندارد و وضعیت حرفهایاش را به گردن آنچه مافیای سینما خواند، انداخت. حالا این بازیگر در مصاحبه تازهای گفته حرفهایش تقطیع شده و منظورش این بوده که رژیم گرفته است! هر دو اظهارنظر الماسی را ببینید و خودتان قضاوت کنیدو.
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