همدردی ایران با خانواده قربانیان حادثه بیمارستان اسلام آباد
سخنگوی وزارت خارجه ایران با خانواده قربانیان حادثه آتشسوزی در بیمارستانی در اسلام آباد ابرار همدردی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۳۹| |
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به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه آتشسوزی در بخش زنان و زایمان بیمارستان دولتی «پیمز» در اسلامآباد پایتخت پاکستان، مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با خانوادههای جانباختگان، دولت و مردم کشور همسایه و دوست، ابراز نمود و از خداوند متعال برای پدران و مادران داغدیده صبوری و شکیبایی و برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.
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