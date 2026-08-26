همدردی ایران با خانواده قربانیان حادثه بیمارستان اسلام‌ آباد

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در بخش زنان و زایمان بیمارستان دولتی «پیمز» در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان، مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های جان‌باختگان، دولت و مردم کشور همسایه و دوست، ابراز نمود و از خداوند متعال برای پدران و مادران داغدیده صبوری و شکیبایی و برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.