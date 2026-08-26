ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

همدردی ایران با خانواده قربانیان حادثه بیمارستان اسلام‌ آباد

سخنگوی وزارت خارجه ایران با خانواده قربانیان حادثه آتش‌سوزی در بیمارستانی در اسلام‌ آباد ابرار همدردی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۳۹
| |
2 بازدید
اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در بخش زنان و زایمان بیمارستان دولتی «پیمز» در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان، مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های جان‌باختگان، دولت و مردم کشور همسایه و دوست، ابراز نمود و از خداوند متعال برای پدران و مادران داغدیده صبوری و شکیبایی و برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه همدردی اسلام آباد بیمارستان آتش سوزی
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش سوزی مرگبار در بیمارستان پاکستان+شمار کشته‌ها
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
جنگ آمریکا و ایران در حال ورود به فاز خطرناکتری است/ نه واشنگتن و نه تهران تمایلی به دادن اولین امتیاز بزرگ نشان نمی‌دهند
بعید است ترامپ بخواهد در قبال ایران اقدامی کند که چین را خشمگین کند/ احتمال از سرگیری جنگ تمام عیار وجود دارد
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
برادران نجفی اعدام شدند
گوشی‌های قدیمی؛ گنجی از طلا و نقره!
شاهین؛ خودرویی که سایپا می‌خواست با آن از گذشته عبور کند
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
تغییر موضع عضو تیم مذاکره کننده پس از فشار سوپر انقلابی‌ها
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۵ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۶ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005q1n
tabnak.ir/005q1n