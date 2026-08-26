تازه ترین قیمت بنزین سوپر اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، معاون عملیاتی بورس انرژی ایران گفت: جدیدترین نرخ کشف شده بنزین سوپر در بورس انرژی ، لیتری ۸۹ هزار تومان شد.

محمد احمدی معاون عملیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در دوره‌های قبلی بنزین سوپر وارداتی با قیمت حدود ۸۴ هزار تومان در بورس انرژی عرضه و معامله شد.

به گفته وی، چون مبدا تحویل از بنادر جنوبی کشور به اصفهان تغییر پیدا کرد و قیمت جدید بنزین سوپر در عرضه‌ جدید ۸۹ هزار تومان برای هر لیتر کشف و معامله شد.

وی گفت: در آخرین عرضه ۱۲۰ هزار لیتر بنزین سوپر وارداتی عرضه شد که قیمت هر لیتر آن ۸۹ هزار تومان تعیین شد. همچنین برای روز چهارشنبه ۲۴۰ هزار لیتر عرضه خواهد شد.