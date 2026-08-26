تازه ترین قیمت بنزین سوپر اعلام شد
محمد احمدی معاون عملیاتی بورس انرژی ایران گفت: در دورههای قبلی بنزین سوپر وارداتی با قیمت حدود ۸۴ هزار تومان در بورس انرژی عرضه و معامله شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۳۸| |
506 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس، معاون عملیاتی بورس انرژی ایران گفت: جدیدترین نرخ کشف شده بنزین سوپر در بورس انرژی ، لیتری ۸۹ هزار تومان شد.
محمد احمدی معاون عملیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در دورههای قبلی بنزین سوپر وارداتی با قیمت حدود ۸۴ هزار تومان در بورس انرژی عرضه و معامله شد.
به گفته وی، چون مبدا تحویل از بنادر جنوبی کشور به اصفهان تغییر پیدا کرد و قیمت جدید بنزین سوپر در عرضه جدید ۸۹ هزار تومان برای هر لیتر کشف و معامله شد.
وی گفت: در آخرین عرضه ۱۲۰ هزار لیتر بنزین سوپر وارداتی عرضه شد که قیمت هر لیتر آن ۸۹ هزار تومان تعیین شد. همچنین برای روز چهارشنبه ۲۴۰ هزار لیتر عرضه خواهد شد.
گزارش خطا