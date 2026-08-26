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ترمز طلا کشید شد!

قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه تحت تأثیر انتشار داده‌های تورمی آمریکا حدود یک درصد کاهش یافت؛ داده‌هایی که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده را اندکی بالا برد.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۳۷
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طلا

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، بازار جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه با فشار فروش مواجه شد و قیمت این فلز گران‌بها پس از انتشار تازه‌ترین آمار تورمی آمریکا حدود یک درصد عقب‌نشینی کرد.

قیمت هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۱۳:۱۰ به وقت گرینویچ با افت یک‌درصدی به ۴۶۱۱.۷۹ دلار رسید. طلای آتی آمریکا نیز ۰.۶ درصد کاهش یافت و در سطح ۴۶۶۷.۱۰ دلار معامله شد.

افت قیمت طلا در شرایطی رخ داد که این فلز در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از ۱۴ مه رسیده بود. انتشار داده‌های تورمی آمریکا، بخشی از سرمایه‌گذاران را به سمت احتیاط بیشتر سوق داد؛ چراکه نرخ تورم همچنان در سطحی قرار دارد که می‌تواند دست فدرال رزرو را برای حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره باز بگذارد.

بر اساس آمار دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه ۳.۷ درصد افزایش یافته است. این رقم اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز بود.

در پی انتشار این آمار، بر اساس ابزار FedWatch شرکت CME، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده به ۴۰ درصد رسید؛ در حالی که پیش از انتشار داده‌ها این احتمال ۳۶ درصد برآورد می‌شد. در مقابل، معامله‌گران ۶۰ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره در نشست آینده بدون تغییر باقی بماند.

افزایش نرخ بهره معمولاً به زیان طلا تمام می‌شود؛ چراکه این فلز برخلاف دارایی‌های بهره‌دار، سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند و در محیط نرخ بهره بالا جذابیت نسبی کمتری برای سرمایه‌گذاران دارد.

در همین حال، تقویت دلار نیز بر قیمت طلا فشار وارد کرد. شاخص دلار در معاملات روز چهارشنبه ۰.۲ درصد افزایش یافت و در نتیجه خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شد.

با این حال، برخی تحلیلگران همچنان چشم‌انداز میان‌مدت طلا را صعودی ارزیابی می‌کنند. پیتر گرنت، معاون رئیس و استراتژیست ارشد فلزات در Zaner Metals، معتقد است روند صعودی طلا پس از یک دوره تثبیت می‌تواند دوباره فعال شود و احتمال بازگشت قیمت به بالای ۵۰۰۰ دلار در سال جاری وجود دارد.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز نقره ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۶۸.۱۵ دلار در هر اونس رسید. پلاتین با افت ۰.۳ درصدی در سطح ۱۸۵۱.۵۵ دلار قرار گرفت، اما پالادیوم برخلاف روند بازار ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۳۳۳.۵۰ دلار رسید.

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