حمله بازیگر سرشناس به پژمان جمشیدی

جهانگیر الماسی بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون، پژمان جمشیدی را به باد انتقاد کرد.

به گزارش تابناک، جهانگیر الماسی، بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون، در اظهاراتی جنجالی درباره ورود پژمان جمشیدی به دنیای بازیگری، مدعی شد که او به واسطه ارتباطات و حمایت «مافیای سینما و تلویزیون» وارد این عرصه شده است.

الماسی با اشاره به شکل‌گیری سریال «پژمان» گفت: «پژمان جمشیدی یک شب در منزل خانم بهاره رهنما و همسر سابقش، پیمان قاسم‌خانی، مهمان بود و فردای همان شب قرار شد سریالی به نام پژمان بسازند و این آقا هم در آن بازی کند.»

این بازیگر پیشکسوت در ادامه مدعی شد که ساخت این سریال به دلیل علاقه «مافیای سینما و تلویزیون» به حضور جمشیدی در عرصه بازیگری اتفاق افتاده است.

الماسی همچنین با انتقاد از وضعیت ورود فارغ‌التحصیلان رشته‌های سینمایی به بازار کار، گفت با وجود تعداد زیادی آموزشگاه و دانشکده سینمایی، حضور فارغ‌التحصیلان این مراکز در عرصه هنر بسیار کم است و در مقابل، افرادی مانند پژمان جمشیدی وارد این حوزه شده و مطرح می‌شوند.