تعظیم مالزی به جوهر گلزنی مهاجم ایران!

به گزارش تابناک به نقل از مهر، شهاب زاهدی با ثبت چهار گل در پیروزی پرگل ۹ بر صفر جوهر درالتعظیم مقابل کلانتان در لیگ مالزی، نام خود را در کنار رضا قوچان‌نژاد و مهدی طارمی به عنوان سومین لژیونر تاریخ فوتبال ایران که در یک مسابقه چهار گل به ثمر رسانده، ثبت کرد.

جوهر در دیداری از رقابت‌های فوتبال مالزی نمایشی یک‌طرفه ارائه کرد و با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید. مسابقه‌ای که زاهدی نقش اصلی را در رقم خوردن این برد ایفا کرد و موفق شد چهار بار دروازه حریف را باز کند. مهاجم ایرانی جوهر با درخشش خود یک رکورد ویژه را نیز به نام فوتبال ایران ثبت کرد تا بار دیگر اسمش بر سر زبان ها بیفتد.

پیش از او رضا قوچان‌نژاد در سال ۲۰۱۹ با پیراهن زووله هلند مقابل وال‌ویک موفق به ثبت چهار گل در یک مسابقه شده بود و مهدی طارمی نیز در سال ۲۰۲۳ با پیراهن پورتو برابر فامالیکائو چنین آماری را به ثبت رسانده بود.

به این ترتیب زاهدی سومین لژیونر ایرانی شد که در یک مسابقه چهار گل به ثمر می‌رساند و در کنار دو مهاجم سرشناس فوتبال ایران، نام خود را در فهرست بازیکنانی قرار داد که موفق به ثبت پوکر در فوتبال باشگاهی خارج از ایران شده‌اند.