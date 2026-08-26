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دستگیری یکی از بزرگ‌ترین باندهای قاچاق شیشه + عکس

سخنگوی پلیس از انهدام یکی از بزرگ‌ترین باندهای قاچاق مواد روان‌ گردان، از نوع شیشه، در استان سیستان و بلوچستان که قصد انتقال به مرکز و استان‌های غربی کشور را داشتند خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۳۲
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باند قاچاق شیشه

تصویری از محموله توقیف شده

به گزارش تابناک، سردار منتظر المهدی گفت: با انجام رصد و اقدامات فنی صورت گرفته، طی عملیات مشترک توسط مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ۵ نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر، ۴ دستگاه خودروی سبک و سنگین مورد استفاده توقیف و در مجموع، ۹۱۸ کیلوگرم مواد روان‌گردان از نوع شیشه و نیز ۷۹۵ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: پلیس اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ، امنیت و سلامت جامعه را تهدید کنند.

ماده محرک و روان گردان شیشه از خطرناکترین مواد است که شاید در ابتدا سرخوشی کاذب و افزایش فعالیت و کاهش نیاز به خواب بدهد لیکن بسرعت سبب تحریک پذیری و اقدامات خطرناک از جمله رانندگیهای پرخطر وتصادف ، پرخاشگری و خشونت شدید و صدمه به خود و دیگران میشود.

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برچسب ها
پلیس قاچاق مواد مخدر مخدر شیشه باند قاچاق دستگیری
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