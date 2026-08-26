اولین واکنش ترکیه به انحلال «قسد» در سوریه
ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد انحلال «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) برای دستیابی به ثبات پایدار در سوریه بسیار مهم است.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۲۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از اسکای نیوز، ریاست جمهوری ترکیه در بیانیهای، انحلال «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) برای دستیابی به ثبات پایدار در سوریه را بسیار مهم دانست.
در ادامه بیانیه آمده است: انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه تحول مهمی است که اقتدار دولت (موقت) سوریه را تقویت میکند.
مظلوم عبدی فرمانده نیروی دموکراتیک سوریه (قسد) روز سهشنبه از انحلال این تشکیلات خبر داد و اعلام کرد نیروهای دموکراتیک سوریه به صورت کامل در نهادهای حکومت سوریه ادغام شدند.
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