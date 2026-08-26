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تصاویر وحشتناک باند مسلحی که امروز اعدام شدند
حمید و سعید نجفی، اعضای خشن و اصلی باند سرقت مسلحانه که با ارتکاب دهها فقره سرقت مسلحانه، تیراندازی به مأموران، فراری دادن همدستان و تهدید شاکیان در چند استان کشور اقدام به ایجاد رعب و وحشت میکردند، پس از طی مراحل قانونی رسیدگی قضایی و تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شدند. حمید، سعید و یونس نجفی، فرزندان اسدالله، اعضای اصلی یک باند حرفهای و خشن سرقت مسلحانه بودند که به همراه همدستان خود، طی سالهای متمادی در تهران و شهرهایی از جمله کرج، قم، مشهد، کوهدشت و مناطقی از استانهای مازندران و اصفهان، اقدام به سرقتهای مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت میکردند. یونس در درگیری با پلیس کشته شد و حمید و سعید نیز پس از دستگیری اعدام شدند. تصاویر این باند خطرناک و همچنین تصاویر عملیات دستگیریشان را میبینید.
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