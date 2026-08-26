دفتر مرجعیت عالی‌قدر شیعیان در لبنان، از آغاز طرحی انسان‌دوستانه برای حمایت مالی از کودکانی خبر داد که در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، پدر یا سرپرست خود را از دست داده‌اند.

به گزارش تابناک، دفتر آیت‌الله سید علی سیستانی مرجع عالی‌قدر شیعیان در لبنان، از آغاز طرحی انسان‌دوستانه برای حمایت مالی از کودکانی خبر داد که در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، پدر یا سرپرست خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این طرح، یتیمانی که تحت پوشش هیچ نهاد دولتی، خیریه یا مؤسسه حمایتی قرار ندارند، به‌صورت ماهانه کمک‌هزینه مالی دریافت خواهند کرد.

این اقدام با هدف حمایت از کودکان آسیب‌دیده و کاهش بخشی از مشکلات و رنج‌های ناشی از جنگ و پیامدهای آن در لبنان انجام می‌شود.