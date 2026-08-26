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همزمان با روز پزشک و طی بازدید از بیمارستان سپهر سلامت انجام شد

قدردانی مدیرعامل بانک صادرات ایران از کادر درمان

مدیرعامل بانک صادرات ایران با هدف گرامیداشت روز پزشک با کادر درمان بیمارستان سپهر سلامت دیدار کرد و ضمن قدردانی از زحمات آنها، ارائه خدمات درمانی مناسب به شهروندان را در راستای تحقق رسالت اجتماعی مورد تاکید قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۲۲
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بانک صادرات

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، افشین خانی در این دیدار به نقش سرمایه انسانی پویا در پیشرفت کشورمان اشاره کرد و گفت: «پزشکان، پرستاران و همه عزیزانی که به عنوان کادر درمان در ارتقای بهداشت جامعه سهیم‌اند، نقش محوری در تحقق اهداف توسعه‌ای دارند و بدون تردید یکی از الزامات پیشرفت، دستیابی به شاخص‌های مناسب در حوزه سلامت و درمان است.»

مدیرعامل بانک صادرات ایران عرضه خدمات پزشکی مناسب به شهروندان را نماد تحقق رسالت اجتماعی خواند و افزود: «بانک صادرات ایران طی 75 سال گذشته تمام تلاش خود را کرده تا در توسعه زیرساخت‌های درمانی شریک باشد و طی همکاری منظم با بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به پوشش نیازهای متنوع حوزه درمان اقدام کرده است.»

خانی ضمن تاکید بر تداوم و تقویت این روند، از کارکنان بیمارستان سپهر سلامت به عنوان نماینده جامعه کادر درمان قدردانی و ابراز امیدواری کرد در مسیر عرضه خدمات به شهروندان از توفیق روزافزون بهره‌مند باشند.

در جریان این دیدار حسینعلی سخندان، قائم‌مقام و غلامرضا مهدی، رئیس هیئت‌مدیره بیمارستان سپهر سلامت نیز از توجه ویژه بانک صادرات ایران به توسعه زیرساخت‌های درمانی قدردانی کردند.

بیمارستان موقوفه فاضل عراقی؛ سپهر سلامت، روزانه به صدها نفر خدمات درمانی ارائه می‌کند و جراحی‌های تخصصی با حضور پزشکان حاذق و بهره‌مندی از تجهیزات پیشرفته در آن انجام می‌شود. بهمن‌ماه سال 1404 نیز در راستای ارتقای ظرفیت درمان بیماران خاص، بخش‌های تخصصی جدید در حوزه‌های جراحی، داخلی و شیمی درمانی در این بیمارستان افتتاح شد.

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بانک صادرات ایران کادر درمان روز پزشک
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