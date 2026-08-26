ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

وزیر نیرو: دوره خشکسالی را با پاییز پربارش پشت سر می‌گذاریم

وزیر نیرو گفت: دوره تلخ خشکسالی را پشت سر خواهیم گذاشت و امیدواریم پاییز خوبی پیش‌رو داشته باشیم تا وضعیت آبی بهبود پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۹۱۶۱۶
| |
674 بازدید
وزیر نیرو

به گزارش تایناک مهر، عباس علی‌آبادی عصر چهارشنبه در بازدید از محل طرح بزرگ خط انتقال آب سرانی در شیروان اظهار کرد: دوره تلخ خشکسالی را پشت سر خواهیم گذاشت و امیدواریم پاییز خوبی پیش‌رو داشته باشیم و وضعیت استان نیز بهبود پیدا کند.

وزیر نیرو با اشاره به شرایط آبی کشور افزود: امیدواریم با بهبود شرایط بارندگی، وضعیت منابع آبی استان نیز بهتر شود و بتوانیم از این دوره دشوار عبور کنیم.

علی‌آبادی در ادامه با اشاره به اهمیت طرح آبرسانی سرانی برای تأمین آب پایدار شهرهای استان اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های مهم خراسان شمالی است و باید تلاش کنیم تا پایان دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: برای تسریع در اجرای طرح، امکان تأمین اعتبار در قالب‌های مختلف مالی از جمله اوراق خزانه و مرابحه وجود دارد و در صورت استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه، می‌توان منابع بیشتری برای تکمیل پروژه اختصاص داد.

وزیر نیرو با اشاره به شرایط سخت کشور و ضرورت اجرای طرح‌های زیربنایی گفت: در شرایط دشوار اقتصادی قرار داریم، اما باید کشور را بسازیم و پروژه‌های مهمی مانند آبرسانی سرانی را با جدیت دنبال کنیم.

علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه تاکنون حدود ۲ همت برای این پروژه تأمین مالی شده است، افزود: پیمانکار و استاندار نیز برای پیشبرد پروژه کمک خواهند کرد و لازم است روند اجرایی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی خطاب به مسئولان استان تأکید کرد: وضعیت پروژه را به‌صورت دقیق بررسی و گزارش‌های مربوط را دریافت کنید تا بتوانیم تصمیمات لازم برای سرعت‌بخشی به اجرای طرح را اتخاذ کنیم.

بر اساس برنامه اجرایی، این طرح در چهار فاز دنبال می‌شود؛ فاز نخست با هدف آبرسانی به شیروان به طول ۷۸ کیلومتر، فاز دوم برای آبرسانی به فاروج به طول ۴۰.۵ کیلومتر، فاز سوم برای بجنورد به طول ۵۲.۵ کیلومتر و فاز چهارم برای آبرسانی به اسفراین به طول ۵۷.۶ کیلومتر اجرا خواهد شد.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به موضوع تأمین آب صنایع استان، بر اهمیت بازچرخانی آب تأکید کرد و گفت: در حوزه آب صنایع، مهم‌ترین مسئله، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب است و باید این موضوع با جدیت دنبال شود.

وی افزود: صنایع بخشی از مردم هستند و تأمین آب مورد نیاز آنها باید در چارچوب مدیریت صحیح منابع آب و توسعه پایدار دنبال شود.

علی‌آبادی در پایان تأکید کرد: طرح آبرسانی سرانی اعتبار خوبی دریافت کرده، اما آنچه اهمیت دارد این است که منابع و ظرفیت‌های موجود به‌درستی به کار گرفته شود تا پروژه در موعد مقرر و تا پایان دولت چهاردهم به پایان برسد.

طرح آبرسانی سرانی با ظرفیت انتقال یک‌هزار و ۳۲۵ لیتر بر ثانیه و خطوط انتقال به طول مجموع ۲۳۰ کیلومتر، برای تأمین آب پایدار شهرهای مختلف خراسان شمالی اجرا می‌شود و برای تکمیل آن به حدود ۱۱ همت اعتبار نیاز است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی آبادی وزیر نیرو خشکسالی بارندگی پاییز بارش باران
از موسیقی محلی تا پلی‌لیست‌های اینستاگرامی؛ ذائقه شنیداری ایرانی‌ها کجا رفت؟
انتصاب شتاب‌زده «خداداد غریب پور» در صندوق توسعه ملی/ آزمون شایسته‌سالاری روی میز رئیس جمهور!
ایران پیروزمندانه از بحران کنونی خارج می‌شود/ بهای سنگینی می‌پردازیم!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رگبار بارش‌های تابستانه در ۵ استان
بارش‌ها از نیمه شهریور آغاز می‌شود
هشدار آبی برای تهران/ ۵۸ شهر درگیر تنش آبی
توضیح وزیر نیرو درباره تعرفه برق و مبلغ بیمه در قبوض
بارندگی‌های تابستانی در کدام استان‌ها ادامه دارد؟
وب گردی
پرشین هتل
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
جنگ آمریکا و ایران در حال ورود به فاز خطرناکتری است/ نه واشنگتن و نه تهران تمایلی به دادن اولین امتیاز بزرگ نشان نمی‌دهند
بعید است ترامپ بخواهد در قبال ایران اقدامی کند که چین را خشمگین کند/ احتمال از سرگیری جنگ تمام عیار وجود دارد
بحران بعدی انرژی ایران در راه است/ از پمپ بنزین‌ها فاصله بگیرید!
گوشی‌های قدیمی؛ گنجی از طلا و نقره!
برادران نجفی اعدام شدند
شاهین؛ خودرویی که سایپا می‌خواست با آن از گذشته عبور کند
نام‌گذاری معبری به نام اکبر عبدی
پیشنهاد جدید عاصم منیر به ایران؛ تهران پاسخ را طی روز‌های آینده می‌دهد
مناسبت ها و تعطیلی های شهریور ۱۴۰۵
تغییر موضع عضو تیم مذاکره کننده پس از فشار سوپر انقلابی‌ها
پاسخ محسن رضایی به پیشنهاد عاصم منیر
آقای پزشکیان، برای وزیرتان نهج‌البلاغه بخوانید؛ یادش بیاید امانت‌دار مردم است، نه سهام‌دار بنگاه‌ها
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!
توافق ایران و عمان برای ایجاد کریدور موقت در تنگه هرمز؛ گامی مثبت برای احیای تفاهم نامه ایران و آمریکا
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۵ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۶ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد!  (۴۰ نظر)
مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر زندان ندارد!  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005q1Q
tabnak.ir/005q1Q